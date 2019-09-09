Том Хэнкс возвращается в космос

Актер Том Хэнкс реабилитирует давнюю мечту снять фильм, главным героем которой станет Майор Мэтт Мэйсон – некогда популярная игрушка компании Mattel, сообщает Variety со ссылкой на свои источники.
фото: www.syfy.com
Идея сделать такую картину уже была озвучена актером почти 10 лет назад, тогда предполагалось, что ленту снимет Роберт Земекис, а сценарий подготовит сам Хэнкс. Теперь источники Variety утверждают, что сценарий может написать Акива Голдсман, с которым Хэнкс работал над «Кодом да Винчи» и «Ангелами и демонами». Текст киноадаптации будет основан на рассказе лауреата Пулитцеровской премии Майкла Шейбона.
Майор Мэтт Мэйсон – астронавт, который живет и работает на Луне. Популярность игрушки совпала с космической гонкой 1960-х. Его роль и сыграет Том Хэнкс, кто выступит режиссером картины, пока не сообщается. Производством ленты должна заняться компания Paramount Pictures.