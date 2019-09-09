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Стали известны подробности второго сезона «Шифра»

9 сентября
2019 год

Новости кино >>
9 сентября 2019
Компания Sony Pictures Television Russia и продюсерское объединение «Победа» продолжают съемки продолжения сериала «Шифр» Веры Сторожевой, сообщает пресс-служба Первого канала, по заказу которого снимается сериал.

Стали известны подробности второго сезона «Шифра»
фото: Пресс-служба Первого канала

Режиссер призналась, что предложение сделать продолжение «Шифра» поступило ей «уже на третий или четвертый день эфира первого сезона, потому что было много положительных откликов от зрителей, хорошие рейтинги».

«Это один из тех проектов, над которыми мы долго работали в процессе создания – и все сложилось, что довольно редко бывает. Может показаться, что для меня снимать новый сезон - это повторение уже имеющегося опыта, но нет, это – продолжение самой истории, поэтому я довольна», – отметила Сторожева.

Действие сериала разворачивается в 1957 году в Москве. Ирина, Анна, Софья и Катерина раскрывают новые загадочные убийства. Подполковник МУРа Проскурин категорически против вмешательства девушек в дела следствия, но в исключительных случаях ему все-таки приходится использовать их уникальные аналитические способности и нестандартные неожиданные идеи. Многое изменилось в жизни девушек с тех пор, как они спустя несколько лет после войны вновь стали спецгруппой.

«Мне нравится судьба моей героини, мне интересны изменения, которые происходят с ней. После премьеры первого сезона я получила много отзывов с пожеланиями счастья моей героине, и, собственно говоря, в новом сезоне как раз происходят события, которые намекают на возможность счастливого будущего для нее», – говорит исполнительница роли Катерина, актриса Елена Панова.

Ее героине удалось наладить понимание с дочерью Лидой. Соня (Яна Дюбуи) развелась с Виктором, устроилась на работу в МУР. У Сони и помощника Проскурина Кима Вершинина (Олег Гаас) завязываются романтические отношения. Анна (Екатерина Вилкова) больше не работает в ресторане и в ее личной жизни наметились серьезные изменения. И только у Ирины (Марьяна Спивак) все по-прежнему – муж, дети, работа в школе. Хотя, это только внешнее спокойствие и благополучие. Но несмотря на личные проблемы, девушки активно продолжают деятельность своей спецгруппы, которая все больше приобретает особый смысл и значение в их жизни.

С развитием сюжета в новом сезоне сериала действительно появится несколько новых ярких героев: мама Кима Вершинина и будущая свекровь Сони Наталья Михайловна, кавалер Катерины, герои детективной истории, преступники и другие персонажи.

Стали известны подробности второго сезона «Шифра»
фото: Пресс-служба Первого канала

«В жизни моего героя произошло сразу несколько событий. Его теплые чувства к Соне переросли в большую любовь, и он решил жениться на ней. Его мама переезжает жить к молодоженам в коммуналку и проверяет на прочность свою невестку. А на службе в МУРе у Кима появляется новый начальник, который, в отличие от предыдущего Проскурина, хвалит его, всячески подбадривает. Так что Киму придется выбирать не только между двумя любимыми женщинами, а еще и между двумя начальниками», – рассказывает Олег Гаас.

Роль Натальи Михайловны исполняет актриса Наталья Суркова.

«Моя героиня – женщина правильной закалки, педагог, вырастила много детей, сына. Она считает, что женщина должна, в первую очередь, заниматься домом, детьми, и, конечно, потенциальная невестка Соня ей не очень нравится, потому что она старше сына и уже была замужем. Ей кажется, что она неправильно себя ведет, уделяет слишком много времени работе вместо того, чтобы заниматься семьей. Непростая состыковка двух разных натур. Влиться в эту историю мне было не сложно. С режиссером Верой Михайловной мы встречались заранее - репетировали, представляли, как должна себя вести моя героиня. Вера делает очень точные замечания - где-то мы углубили образ, где-то его изменили», – отмечает Суркова.

Съемки «Шифра» пройдут в Москве и Санкт-Петербурге. Премьера второго сезона запланирована на 2020 год.
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Стали известны подробности второго сезона «Шифра» фотографии
Стали известны подробности второго сезона «Шифра» фотографии
Стали известны подробности второго сезона «Шифра» фотографии
Стали известны подробности второго сезона «Шифра» фотографии
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