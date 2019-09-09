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Екатерина Варченко и Наталья Доля стали «Наследниками»

9 сентября
2019 год

Новости кино >>
9 сентября 2019
В Киеве идут съемки 16-серийной картины «Наследники», сообщает пресс-служба телеканала «Украина», по заказу которого снимается сериал.

Екатерина Варченко и Наталья Доля стали «Наследниками»
фото: Пресс-служба телеканала "Украина"

Действие проекта разворачивается вокруг празднования юбилея главы «куриной империи» Николая Орлова, на которое друг его юности Владимир Сухов приехал с дочерью Соней. Праздник заканчивается «сюрпризом» – попыткой убийства именинника. Теперь ему не только предстоит разобраться, кто же его «заказал», но и противостоять попыткам родственников и друзей отобрать бизнес и все, что у него есть. В то же время, Соне предстоит узнать, что на самом деле скрывается за картиной «богатой и красивой» жизни Орловых.

В фильме снимаются Наталья Доля, Эдуард Флеров, Анастасия Иванова, Екатерина Варченко, Влад Никитюк, Сергей Дзялык, Валентин Томусяк и многие другие. Режиссером выступает Дмитрий Матов.

«Мне очень хотелось поработать с Дмитрием Матовым, посмотреть на его методы работы. Нравится команда проекта – работать очень комфортно. Я играю Дашу Орлову, мою героиню ждет сильная трансформация. Я очень довольна сценарием, потому что понимаю, что у каждого персонажа есть своя линия, и она совершенно оправданна. И очень интересно наблюдать, как персонажи меняются вследствие всего, что с ними происходит», – говорит актриса Екатерина Варченко.
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