Джереми Айронса назначили председателем жюри юбилейного Берлинале

Популярный британский актёр кино, театра и телевидения Джереми Айронс
назначен председателем международного жюри 70-го — юбилейного — Берлинского кинофестиваля
, сообщает пресс-служба смотра, который пройдёт с 20 февраля по 1 марта.
По словам художественного руководителя Берлинале, итальянского кинокритика Карло Шатриана
, «знаковые персонажи, которых играл Джереми Айронс, и его незаменимый стиль сопровождали меня во время моего кинематографического путешествия и наглядно демонстрировали сложность человеческой натуры. Его талант и выбор, который он принял как в качестве художника и гражданина, заставляют меня гордиться тем, что я приветствую его в качестве председателя жюри 70-го Берлинале»
.
«Я очень рад. Для меня большая честь получить роль председателя жюри Берлинале — фестиваля, которым я уже давно восхищаюсь и который я всегда с удовольствием посещал. Побывать в Берлине на фестивале будет радостью, дающей мне возможность не только напомнить себе об этом великом городе, но и посмотреть урожай фильмов этого года, выбранных фестивалем, а также возможность обсудить их достоинства с другими членами жюри», —
заявил Айронс.
Мастер связан с Берлинале с 2011-го, когда впервые побывал на смотре с конкурсным фильмом «Предел риска
». Через два года он вернулся в Берлин с лентой Билле Аугуста
«Ночной поезд до Лиссабона
», показанной вне конкурса.