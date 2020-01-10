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Джереми Айронса назначили председателем жюри юбилейного Берлинале

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Новости кино >>
10 января 2020
Популярный британский актёр кино, театра и телевидения Джереми Айронс назначен председателем международного жюри 70-го — юбилейного — Берлинского кинофестиваля, сообщает пресс-служба смотра, который пройдёт с 20 февраля по 1 марта.

По словам художественного руководителя Берлинале, итальянского кинокритика Карло Шатриана, «знаковые персонажи, которых играл Джереми Айронс, и его незаменимый стиль сопровождали меня во время моего кинематографического путешествия и наглядно демонстрировали сложность человеческой натуры. Его талант и выбор, который он принял как в качестве художника и гражданина, заставляют меня гордиться тем, что я приветствую его в качестве председателя жюри 70-го Берлинале».

Джереми Айронс
фото: berlinale.de

«Я очень рад. Для меня большая честь получить роль председателя жюри Берлинале — фестиваля, которым я уже давно восхищаюсь и который я всегда с удовольствием посещал. Побывать в Берлине на фестивале будет радостью, дающей мне возможность не только напомнить себе об этом великом городе, но и посмотреть урожай фильмов этого года, выбранных фестивалем, а также возможность обсудить их достоинства с другими членами жюри», — заявил Айронс.

Мастер связан с Берлинале с 2011-го, когда впервые побывал на смотре с конкурсным фильмом «Предел риска». Через два года он вернулся в Берлин с лентой Билле Аугуста «Ночной поезд до Лиссабона», показанной вне конкурса.
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