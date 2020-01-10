Джереми Айронса назначили председателем жюри юбилейного Берлинале

ревью

Йоргос Лантимос экранизирует «Мой год отдыха и релакса» Отессы Мошфег

70-й Берлинский международный кинофестиваль пройдёт с 20 февраля по 1 марта.

Режиссеры фильма «Особенные» о любви, социальной политике, комедии и влиянии кино

Эрик Толедано и Оливье Накаш: «Это наш способ изменить мир к лучшему»

Ролики фильмов

«Услышь меня»

12-летний городской мальчик Вася вместе с родителями и старшей сестрой приезжает в деревню, в которой чудом уцелело несколько домов.