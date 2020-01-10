Йоргос Лантимос экранизирует «Мой год отдыха и релакса» Отессы Мошфег

Йоргос Лантимос
экранизирует роман Отессы Мошфег
«Мой год отдыха и релакса
». Об этом стало известно
благодаря предисловию к новому американскому изданию писательницы.
Первоисточник, называемый «"Обломовым" нового поколения, с антидепрессантами, психоаналитиками и токсичными отношениями»
, повествует о девушке без имени эпохи начала нулевых, страдающей от депрессии и желающей уснуть на год с помощью горы таблеток одного странноватого доктора.
О дате выхода адаптации и актёрском составе пока не сообщается. В начале 2019-го Лантимос изъявил желание поработать над экранизацией новеллы американского писателя Джима Томпсона
«Население 1280 человек
». Кроме того, он планировал взяться за сериал по книге Марка Сила
«Человек в костюме Рокфеллера
».