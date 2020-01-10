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Йоргос Лантимос экранизирует «Мой год отдыха и релакса» Отессы Мошфег

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10 января 2020
Йоргос Лантимос экранизирует роман Отессы Мошфег «Мой год отдыха и релакса». Об этом стало известно благодаря предисловию к новому американскому изданию писательницы.

Йоргос Лантимос экранизирует «Мой год отдыха и релакса» Отессы Мошфег

Первоисточник, называемый «"Обломовым" нового поколения, с антидепрессантами, психоаналитиками и токсичными отношениями», повествует о девушке без имени эпохи начала нулевых, страдающей от депрессии и желающей уснуть на год с помощью горы таблеток одного странноватого доктора.

О дате выхода адаптации и актёрском составе пока не сообщается. В начале 2019-го Лантимос изъявил желание поработать над экранизацией новеллы американского писателя Джима Томпсона «Население 1280 человек». Кроме того, он планировал взяться за сериал по книге Марка Сила «Человек в костюме Рокфеллера».
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