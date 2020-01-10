Андрес Мускетти возродит «Вой»

Андрес Мускетти
планирует снять ремейк хоррора 1981 года «Вой
». Идея режиссёра приглянулась Netflix, уверяет That Hashtag Show
.
Джо Данте
поставил свой шедевр по роману Гэри Брэнднера
, изданному в 1977-м. По сюжету журналистка Карен Уайт (Ди Уоллес
), пережившая нелицеприятное зрелище превращения человека в оборотня, отправляется в горы, где расположена спецлечебница. Но вместо лечения она вновь оказалась в кошмаре, поскольку местные обитатели очень боятся серебряных пуль.
В настоящий момент Мускетти занят «Флэшем
» с Эзрой Миллером
, чей выход запланирован на 2022-й. В его планах также адаптация манги «Атака титанов»
, так что сложно предположить, когда именно он приступит к работе над новой версией «Воя».
Популярная хоррор-серия насчитывает восемь частей, последняя из которых вышла в 2011-м.