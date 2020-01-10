Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Андрес Мускетти возродит «Вой»

10 января
2020 год
январь 2020
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости кино >>
10 января 2020
Андрес Мускетти планирует снять ремейк хоррора 1981 года «Вой». Идея режиссёра приглянулась Netflix, уверяет That Hashtag Show.

Джо Данте поставил свой шедевр по роману Гэри Брэнднера, изданному в 1977-м. По сюжету журналистка Карен Уайт (Ди Уоллес), пережившая нелицеприятное зрелище превращения человека в оборотня, отправляется в горы, где расположена спецлечебница. Но вместо лечения она вновь оказалась в кошмаре, поскольку местные обитатели очень боятся серебряных пуль.

Андрес Мускетти возродит «Вой»
фото: lomioes.com

В настоящий момент Мускетти занят «Флэшем» с Эзрой Миллером, чей выход запланирован на 2022-й. В его планах также адаптация манги «Атака титанов», так что сложно предположить, когда именно он приступит к работе над новой версией «Воя».

Популярная хоррор-серия насчитывает восемь частей, последняя из которых вышла в 2011-м.
версия для печати
Ссылки по теме
Создатель «Оно» Андрес Мускетти превратит в кино мангу «Атака титанов»
Съёмки «Флэша» начнутся в конце 2019 года
Поиск по меткам
Netflix
персоны
Джо ДантеЭзра МиллерАндрес МускеттиДи Уоллес
фильмы
ВойВой 7: Восход новой луныВой II: ... Твоя сестра - оборотеньВой IIIВой IVВой VВой VIВой: ПерерождениеВторжение титанов

фотографии >>
Андрес Мускетти возродит «Вой» фотографии
Андрес Мускетти возродит «Вой» фотографии
Андрес Мускетти возродит «Вой» фотографии
Андрес Мускетти возродит «Вой» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Александр Аблязов
6 января ушёл из жизни актёр Александр Аблязов.

День рождения >>

Вадим Бероев
Дмитрий Волков
Иван Литвинов
Константин Самоуков
Николай Стоцкий
Валентина Теличкина
Грант Тохатян
Аркадий Трусов
Вячеслав Цюпа
Херб Андресс
Алексис Лоре
Жорж Маршаль
Мацей Райзахер
Пол Хенрид
Себастьян Хюльк
Сара Шахи
все родившиеся 10 января >>

Афиша кино >>

Горячие мамочки
комедия
Бельгия, Франция, 2018
Девушка в лабиринте
триллер, экранизация
Италия, 2019
Дело Ричарда Джуэлла
биография, драма, социальная драма
США, 2019
Изгоняющий дьявола: Абаддон
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2019
Камуфляж и шпионаж
комедия, приключения, семейное кино, шпионский фильм
США, 2019
Дело Коллини
детектив, драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Германия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

«Услышь меня»
Ролики фильмов
«Услышь меня»
12-летний городской мальчик Вася вместе с родителями и старшей сестрой приезжает в деревню, в которой чудом уцелело несколько домов.
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен