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«Паразиты» станут мини-сериалом

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11 января 2020
Фильм «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Джун Хо, получивший «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля и награду «Золотой глобус», будет адаптирован для англоязычного мини-сериала, сообщает Deadline.

«Паразиты» станут мини-сериалом

Разработкой проекта займутся сам Пон Джун Хо и продюсер, режиссер фильмов «Власть» и «Игра на понижение» Адам Маккей. На мини-сериал уже претендуют несколько крупнейших стриминг-сервисов во главе с Netflix, однако, вероятнее всего, проект все-таки заберет себе компания HBO, у которой есть контракт с Маккеем.

Фильм «Паразиты» снят по мотивам комикса Хитоси Иваки. В центре сюжета – семья Ки Тэка, которая живет в полуподвале и перебивается мизерными заработками, собирая упаковки для пиццы. Ситуация меняется, когда старший сын Ки Ву, благодаря рекомендации друга, фальшивому диплому и природному обаянию, получает работу репетитора английского языка дочери бизнесмена Пака. Оказавшись в роскошном доме, парень находит весьма нетривиальный способ решить проблемы своих родных.
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