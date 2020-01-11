«Паразиты» станут мини-сериалом

Фильм «Паразиты
» южнокорейского режиссера Пон Джун Хо
, получивший «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля и награду «Золотой глобус», будет адаптирован для англоязычного мини-сериала, сообщает Deadline
.
Разработкой проекта займутся сам Пон Джун Хо и продюсер, режиссер фильмов «Власть
» и «Игра на понижение» Адам Маккей
. На мини-сериал уже претендуют несколько крупнейших стриминг-сервисов во главе с Netflix, однако, вероятнее всего, проект все-таки заберет себе компания HBO, у которой есть контракт с Маккеем.
Фильм «Паразиты» снят по мотивам комикса Хитоси Иваки. В центре сюжета – семья Ки Тэка, которая живет в полуподвале и перебивается мизерными заработками, собирая упаковки для пиццы. Ситуация меняется, когда старший сын Ки Ву, благодаря рекомендации друга, фальшивому диплому и природному обаянию, получает работу репетитора английского языка дочери бизнесмена Пака. Оказавшись в роскошном доме, парень находит весьма нетривиальный способ решить проблемы своих родных.