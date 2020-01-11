«Американская история ужасов» получит еще три сезона

Сериал «Американская история ужасов
» шоураннеров Райана Мерфи
и Брэда Фэлчака
и кабельного канала FX продлен еще на три сезона, сообщает Deadline
.
С.южет новых частей хоррор-антологии пока не сообщается. Девятый сезон, который закончился в ноябре прошлого года, был посвящен 1980-м, действие его происходило в летнем лагере. Десятый сезон должен выйти в этом году. Даты выхода следующих трех сезонов пока не известны.
«Американская история ужасов» – сериал-антология. Действие каждого сезона не связано с предыдущими, однако в них задействованы одни и те же актеры во главе с Эваном Питерсом
и Сарой Полсон
, которых, впрочем, не было как раз в девятом сезоне. Сюжеты сезонов развивались вокруг дома с привидениями, психиатрической лечебницы, шоу уродов, рассказывали о ведьмах, сектах и паранормальных явлениях. Сериал неоднократно показывал самые высокие рейтинги для канала FX, а также становился лауреатом престижных наград «Эмми» и «Золотой глобус».