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«Американская история ужасов» получит еще три сезона

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11 января 2020
Сериал «Американская история ужасов» шоураннеров Райана Мерфи и Брэда Фэлчака и кабельного канала FX продлен еще на три сезона, сообщает Deadline.

«Американская история ужасов» получит еще три сезона

С.южет новых частей хоррор-антологии пока не сообщается. Девятый сезон, который закончился в ноябре прошлого года, был посвящен 1980-м, действие его происходило в летнем лагере. Десятый сезон должен выйти в этом году. Даты выхода следующих трех сезонов пока не известны.

«Американская история ужасов» – сериал-антология. Действие каждого сезона не связано с предыдущими, однако в них задействованы одни и те же актеры во главе с Эваном Питерсом и Сарой Полсон, которых, впрочем, не было как раз в девятом сезоне. Сюжеты сезонов развивались вокруг дома с привидениями, психиатрической лечебницы, шоу уродов, рассказывали о ведьмах, сектах и паранормальных явлениях. Сериал неоднократно показывал самые высокие рейтинги для канала FX, а также становился лауреатом престижных наград «Эмми» и «Золотой глобус».
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