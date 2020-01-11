ревью

Новости кино Постановщики последнего сезона «Игры престолов» претендуют на премию Гильдии режиссеров В комедийных номинациях заявлены создатели сериала «Удивительная миссис Мейзел».

Новости кино Сценарист фильма «12 лет рабства» поставит музыкальную драму для Showtime Исполнительным продюсером выступит Алиша Киз.

Новости кино «Американская история ужасов» получит еще три сезона Райан Мерфи и Брэд Фэлчак продолжают работу над антологией.

Новости кино «Паразиты» станут мини-сериалом Над адаптацией будут работать Пон Джун Хо и Адам Маккей.

Новости кино Николас Холт появится в двух частях франшизы «Миссия: невыполнима» Они выйдут в 2021 и 2022 годах.

Рецензии на фильмы «Дело Ричарда Джуэлла»: Героизм по Клинту Иствуду Новый фильм Клинта Иствуда про героев среди нас

Ролики фильмов «2040: Будущее ждет» Как будет выглядеть жизнь на планете через 20 лет?

Спутник телезрителя «Скиф»: Богатыри не мы 10 января, 22:09, РЕН ТВ

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