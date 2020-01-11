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Сценарист фильма «12 лет рабства» поставит музыкальную драму для Showtime

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11 января 2020
Обладатель премии «Оскар» за сценарий фильма «12 лет рабства» Джон Ридли напишет и поставит музыкальный драматический сериал для канала Showtime, сообщает Deadline.

Сценарист фильма «12 лет рабства» поставит музыкальную драму для Showtime
фото: deadline.com/Rocco Ceselin

Исполнительными продюсерами проекта выступят певица Алиша Киз, композитор Бендж Пасек, а также Джастин Пол и Марк Платт, работавшие над мюзиклом «Ла-Ла Ленд».

Действие сериала будет охватывать несколько десятилетий и расскажет историю семьи из Милуоки (штат Висконсин), выходцем откуда и является Джон Ридли.
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персоны
Алишия КизМарк Платт (III)
фильмы
12 лет рабстваЛа-Ла Ленд

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