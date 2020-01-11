Сценарист фильма «12 лет рабства» поставит музыкальную драму для Showtime

Обладатель премии «Оскар» за сценарий фильма «12 лет рабства
» Джон Ридли
напишет и поставит музыкальный драматический сериал для канала Showtime, сообщает Deadline
.
фото: deadline.com/Rocco Ceselin
Исполнительными продюсерами проекта выступят певица Алиша Киз
, композитор Бендж Пасек
, а также Джастин Пол
и Марк Платт
, работавшие над мюзиклом «Ла-Ла Ленд
».
Действие сериала будет охватывать несколько десятилетий и расскажет историю семьи из Милуоки (штат Висконсин), выходцем откуда и является Джон Ридли.