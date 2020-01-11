Постановщики последнего сезона «Игры престолов» претендуют на премию Гильдии режиссеров

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Сценарист фильма «12 лет рабства» поставит музыкальную драму для Showtime

Райан Мерфи и Брэд Фэлчак продолжают работу над антологией.

«Американская история ужасов» получит еще три сезона

11 января

«Паразиты» станут мини-сериалом

Над адаптацией будут работать Пон Джун Хо и Адам Маккей.