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Постановщики последнего сезона «Игры престолов» претендуют на премию Гильдии режиссеров

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11 января 2020
Гильдия режиссеров Америки объявила номинантов на свою премию в телевизионных категориях, сообщает Deadline.

Постановщики последнего сезона «Игры престолов» претендуют на премию Гильдии режиссеров

Так, в блоке за работу над драматическими сериалами на награду претендуют Дэвид Наттер и Мигель Сапочник, снявшие эпизоды «Долгая ночь» и «Последний из Старков» заключительного сезона «Игры престолов», Николь Кассель и Стивен Уильямс, работавшие над «Хранителями», и Марк Майлод, отвечавший за десятый эпизод второго сезона «Наследников».

За работу над комедийными сериалами на премию Гильдии режиссеров номинированы Дэниэл Аттиас, Эми Шерман-Палладино и Дэниэл Палладино, работавшие над сериалом «Удивительная миссис Мейзел», а также Билл Хейдер за «Барри» и Дэвид Мэндел за сериал «Вице-президент».

Победители будут объявлены 25 января.
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персоны
Дэниэл АттиасДэвид НаттерМигель СапочникБилл ХейдерЭми Шерман-Палладино
фильмы
БарриВице-президентИгра престоловНаследникиУдивительная миссис МейзелХранители

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