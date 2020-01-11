Постановщики последнего сезона «Игры престолов» претендуют на премию Гильдии режиссеров

Гильдия режиссеров Америки объявила номинантов на свою премию в телевизионных категориях, сообщает Deadline
.
Так, в блоке за работу над драматическими сериалами на награду претендуют Дэвид Наттер
и Мигель Сапочник
, снявшие эпизоды «Долгая ночь» и «Последний из Старков» заключительного сезона «Игры престолов
», Николь Кассель
и Стивен Уильямс
, работавшие над «Хранителями
», и Марк Майлод
, отвечавший за десятый эпизод второго сезона «Наследников
».
За работу над комедийными сериалами на премию Гильдии режиссеров номинированы Дэниэл Аттиас
, Эми Шерман-Палладино
и Дэниэл Палладино
, работавшие над сериалом «Удивительная миссис Мейзел
», а также Билл Хейдер
за «Барри
» и Дэвид Мэндел
за сериал «Вице-президент
».
Победители будут объявлены 25 января.