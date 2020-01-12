«Дылда» Кантемира Балагова отмечена призом FIPPESCI на фестивале в Палм-Спрингс

Фильм «Дылда
» режиссера Кантемира Балагова и продюсеров Александра Роднянского
и Сергея Мелькумова
получил приз FIPRESCI международной федерации кинопрессы как «Лучший фильм на иностранном языке» на 31-м международном кинофестивале в Палм-Спрингс (США), сообщает пресс-служба картины.
«Я очень благодарен фестивалю в Палм-Спрингс и жюри за этот приз - для меня это большая честь. Признание «Дылды» для меня особенно ценно и важно, потому я чувствовал, что история о послевоенной травме, о женщинах, пытающихся вновь обрести смысл жизни сразу после войны, должна быть рассказана. И я вижу, что эта история услышана, что ее понимают, а главное чувствуют далеко за пределами России. Большое спасибо вам за это
», – отметил Балагов.
«Дылда» - вторая режиссерская работа Балагова. Действие фильма происходит в Ленинграде в 1945 году. Это история о двух фронтовых подругах, которые после фронта пытаются заново начать мирную жизнь в пост-блокадном Ленинграде, когда вокруг, и, главное, внутри – руины.
Мировая премьера картины состоялась в программе «Особый взгляд» 72-го Каннского международного кинофестиваля, где фильм получил сразу две награды ¬–¬приз за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI международной федерации кинопрессы с формулировкой: «За невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме». Фильм также был выдвинут Россией на премию «Оскар» и вошел в короткий список претендентов на номинацию. Номинанты на «Оскар» будут объявлены 13 января.
Кинофестиваль в Палм-Спрингс - одно из важнейших профессиональных событий в Северной Америке, проводится ежегодно с 1989 года, по инициативе Сонни Боно - известного певца, актера и продюсера - и неофициально считается своего рода репетицией предстоящей церемонии вручения наград Американской киноакадемии. На фестивале традиционно работает только одно жюри Международной федерации кинопрессы FIPRESCI и поэтому оно присуждает главные награды.