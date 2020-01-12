Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Мстители: Финал» стал лучшим фильмом 2019-го по версии Rotten Tomatoes

12 января
2020 год
январь 2020
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости кино >>
12 января 2020
Крупнейший в мире агрегатор рецензий, сайт Rotten Tomatoes подвел итоги 2019 года и назвал лучшие фильмы по версии рецензентов.

«Мстители: Финал» стал лучшим фильмом 2019-го по версии Rotten Tomatoes

Так, в категории картин, выходивших в широкий прокат, победу одержали «Мстители: Финал», лучшим релизом ограниченного проката названы южнокорейские «Паразиты», они же победили и в категории иностранных картин. Лучшей испаноязычной лентой названа «Боль и слава», австралийской – «Соловей», а британской – «Они никогда не станут старше».

Лучшим режиссерским дебютом назван мультфильм «История игрушек 4», телефильмом – «Дэдвуд», новым сериалом – «Хранители», а лучшим вернувшимся телепроектом – «Дрянь».
версия для печати
фильмы
Боль и славаДряньИстория игрушек 4Мстители: ФиналОни никогда не станут старшеПаразитыХранители

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Неда Арнерич
10 января ушла из жизни актриса Неда Арнерич.
Иван Пассер
9 января ушёл из жизни режиссёр Иван Пассер.
Александр Аблязов
6 января ушёл из жизни актёр Александр Аблязов.

День рождения >>

Станислав Боклан
Наталия Вдовина
Рената Литвинова
Мария Пирогова
Андрей Подубинский
Наталья Сайко
Борис Химичев
Алёна Хмельницкая
Валерий Хромушкин
Джемма Артертон
Мари Дюбуа
Оливье Мартинес
Оливер Платт
Луиза Райнер
Кирсти Элли
Энтони Эндрюс
все родившиеся 12 января >>

Афиша кино >>

Сквозь снег
боевик, научная фантастика, триллер
Южная Корея,Чехия,Франция,США, 2013
Маяк
драма, фильм ужасов, фэнтези
Канада, США, 2019
Проксима
боевик, драма, научная фантастика
Германия, Франция, 2019
(НЕ) Идеальный мужчина
комедия, фэнтези
Россия, 2020
Маленькая мисс Дулиттл
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных, фэнтези, экранизация
Германия, 2018
Моё прекрасное лето с Софи
драма, комедия, мелодрама
Франция, 2019
Особенные
драма, комедия
Франция, Бельгия, 2019
Песня имён
драма, социальная драма, экранизация
Великобритания, Венгрия, Германия, Канада, 2019
Подруги поневоле
комедия, криминальный фильм, мелодрама, трагикомедия
Германия, 2019
Проклятие
фильм ужасов
Канада, США, 2020
Риф. Новые приключения!
детский фильм, приключения, семейное кино
США, 2019
Девушка в лабиринте
триллер, экранизация
Италия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен