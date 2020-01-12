«Мстители: Финал» стал лучшим фильмом 2019-го по версии Rotten Tomatoes

Крупнейший в мире агрегатор рецензий, сайт Rotten Tomatoes подвел итоги 2019 года
и назвал лучшие фильмы по версии рецензентов.
Так, в категории картин, выходивших в широкий прокат, победу одержали «Мстители: Финал
», лучшим релизом ограниченного проката названы южнокорейские «Паразиты
», они же победили и в категории иностранных картин. Лучшей испаноязычной лентой названа «Боль и слава
», австралийской – «Соловей
», а британской – «Они никогда не станут старше
».
Лучшим режиссерским дебютом назван мультфильм «История игрушек 4
», телефильмом – «Дэдвуд
», новым сериалом – «Хранители
», а лучшим вернувшимся телепроектом – «Дрянь
».