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Мелани Лоран снимет триллер о женщинах в психиатрической лечебнице

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2020 год
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12 января 2020
Французская актриса и режиссер Мелани Лоран адаптирует для киноэкрана дебютный роман Виктории Мас «Бал безумцев», сообщает Variety.

Мелани Лоран снимет триллер о женщинах в психиатрической лечебнице

Действие романа развивается в XIX веке и рассказывает о пациентках парижской женской психиатрической клиники Сальпетрьер, где работает, в том числе, психиатр Жан-Мартен Шарко. Каждый год в этой клинике устраивают специальный бал, куда съезжается весь светский Париж, чтобы посмотреть на странных пациенток.

В центре повествования картины будет женщина, несправедливо помещенная в клинику. А всё происходящее в лечебнице будет противопоставлено крупным историческим событиям конца XIX века.
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Мелани Лоран

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