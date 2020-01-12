Мелани Лоран снимет триллер о женщинах в психиатрической лечебнице

Французская актриса и режиссер Мелани Лоран
адаптирует для киноэкрана дебютный роман Виктории Мас
«Бал безумцев
», сообщает Variety
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Действие романа развивается в XIX веке и рассказывает о пациентках парижской женской психиатрической клиники Сальпетрьер, где работает, в том числе, психиатр Жан-Мартен Шарко. Каждый год в этой клинике устраивают специальный бал, куда съезжается весь светский Париж, чтобы посмотреть на странных пациенток.
В центре повествования картины будет женщина, несправедливо помещенная в клинику. А всё происходящее в лечебнице будет противопоставлено крупным историческим событиям конца XIX века.