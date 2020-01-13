Не стало режиссера «Приключений Электроника» Константина Бромберга

Режиссер фильмов «Приключения Электроника
» и «Чародеи
» Константин Бромберг
скончался в США в возрасте 80 лет, сообщил на своей странице в Facebook
режиссер и сценарист Михаил Идов
, чьи родители были знакомы с Бромбергом.
«Два дня назад в Детройте скончался режиссер Константин Бромберг, постановщик советских мегахитов "Чародеи" и "Приключения Электроника"
», – написал Идов.
Константин Бромберг родился 17 октября 1939 года в Харькове. Окончил сценарный факультет ВГИКа (мастерская И.Маневича
). Еще до учебы в институте работал корреспондентом АПН и режиссером Воркутинской студии ТВ. Затем создал цикл телефильмов о Е.Мравинском
, Г.Караяне, И.Андроникове
, работал режиссером-постановщиком, художественным руководителем студии детских и юношеских телефильмов творческого объединения «Экран». В 80-е годы сотрудничал с американской телекомпанией CNN. В последние годы жил в США.