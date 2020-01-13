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Не стало режиссера «Приключений Электроника» Константина Бромберга

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13 января 2020
Режиссер фильмов «Приключения Электроника» и «Чародеи» Константин Бромберг скончался в США в возрасте 80 лет, сообщил на своей странице в Facebook режиссер и сценарист Михаил Идов, чьи родители были знакомы с Бромбергом.

Не стало режиссера «Приключений Электроника» Константина Бромберга

«Два дня назад в Детройте скончался режиссер Константин Бромберг, постановщик советских мегахитов "Чародеи" и "Приключения Электроника"», – написал Идов.

Константин Бромберг родился 17 октября 1939 года в Харькове. Окончил сценарный факультет ВГИКа (мастерская И.Маневича). Еще до учебы в институте работал корреспондентом АПН и режиссером Воркутинской студии ТВ. Затем создал цикл телефильмов о Е.Мравинском, Г.Караяне, И.Андроникове, работал режиссером-постановщиком, художественным руководителем студии детских и юношеских телефильмов творческого объединения «Экран». В 80-е годы сотрудничал с американской телекомпанией CNN. В последние годы жил в США.
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