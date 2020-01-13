Американские критики назвали лучшим фильм «Однажды…в Голливуде»

В Голливуде названы обладатели премии Critic’s Choice Awards, победителей которой выбирают более 400 критиков, работающих на телевидении, радио и онлайн-ресурсах США и Канады.
фото: www.criticschoice.com
Триумфатором церемонии стал фильм Квентина Тарантино «Однажды…в Голливуде». У него четыре статуэтки: за лучшую картину года, сценарий, роль второго плана (Брэд Питт) и работу художника-постановщика. Три награды у фаворита «Золотого глобуса» – военной драмы Сэма Мендеса «1917». Критики наградили его за монтаж, работу оператора и режиссера. В последней категории, впрочем, победителей сразу двое – помимо Сэма Мендеса лучшим режиссером назван также южнокорейский постановщик Пон Джун Хо с фильмом «Паразиты», они же признаны и лучшим фильмом на иностранном языке.