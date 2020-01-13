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Американские критики назвали лучшим фильм «Однажды…в Голливуде»

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13 января 2020
В Голливуде названы обладатели премии Critic’s Choice Awards, победителей которой выбирают более 400 критиков, работающих на телевидении, радио и онлайн-ресурсах США и Канады.

Американские критики назвали лучшим фильм «Однажды…в Голливуде»
фото: www.criticschoice.com

Триумфатором церемонии стал фильм Квентина Тарантино «Однажды…в Голливуде». У него четыре статуэтки: за лучшую картину года, сценарий, роль второго плана (Брэд Питт) и работу художника-постановщика. Три награды у фаворита «Золотого глобуса» – военной драмы Сэма Мендеса «1917». Критики наградили его за монтаж, работу оператора и режиссера. В последней категории, впрочем, победителей сразу двое – помимо Сэма Мендеса лучшим режиссером назван также южнокорейский постановщик Пон Джун Хо с фильмом «Паразиты», они же признаны и лучшим фильмом на иностранном языке.

Главные актерские награды достались Рене Зеллвегер за «Джуди» и Хоакину Фениксу за «Джокера», за женскую роль второго плана отметили Лору Дерн, сыгравшую в фильме «Брачная история».

Лучшим анимационным фильмом названа «История игрушек 4», экшеном – «Мстители: Финал», комедией – «Меня зовут Долемайт», хоррором – «Мы».

В телевизионных категориях триумфатором стал сериал «Дрянь», у которого сразу три награды: за лучший комедийный проект, женскую роль (Фиби Уоллер-Бридж) и мужскую роль второго плана (Эндрю Скотт). Лучшим драматическим сериалом стали «Наследники». Сыгравший в них Джереми Стронг признан лучшим драматическим актером, в соответствующей женской номинации победу одержала Реджина Кинг из «Хранителей», ее коллега Джин Смарт стала лучшей актрисой второго плана, а за мужскую роль второго плана в драматическом сериале наградили Билли Крадапа из «Утреннего шоу».

Лучшим телефильмом стал «El Camino: Во все тяжкие», мини-сериалом – «Когда они нас увидят». Актерские награды за работу в мини-сериалах достались Джаррелу Джерому (лучший актер, «Когда они нас увидят»), Мишель Уильямс (лучшая актриса, «Фосс/Вердон»), Стеллану Скарсгарду (лучший актер второго плана, «Чернобыль») и Тони Коллетт (лучшая актриса второго плана, «Невероятное»).
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Американские критики назвали лучшим фильм «Однажды…в Голливуде» фотографии
Американские критики назвали лучшим фильм «Однажды…в Голливуде» фотографии
Американские критики назвали лучшим фильм «Однажды…в Голливуде» фотографии
Американские критики назвали лучшим фильм «Однажды…в Голливуде» фотографии
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