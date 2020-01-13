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Объявлена дата выхода нового сезона «Мира Дикого Запада»

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13 января 2020
Канал HBO озвучил дату выхода третьего сезона «Мира Дикого Запада». Продолжение сериала появится на экранах 15 марта, сообщает Deadline.

Объявлена дата выхода нового сезона «Мира Дикого Запада»

Как ранее рассказывал один из шоураннеров проекта Джонатан Нолан, темой третьего сезона будет «Новый мир», а вдохновением для него послужил фильм «Бегущий по лезвию». Однако сюжет пока не сообщается.

К своим ролям вернутся Эван Рэйчел Вуд, Тэнди Ньютон, Джеффри Райт, Эд Харрис, Тесса Томпсон, Родриго Сантору и другие. Также к сериалу присоединились Аарон Пол и Венсан Кассель.
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персоны
Эван Рэйчел ВудВенсан КассельДжонатан НоланАарон ПолРодриго Сантору
фильмы
Бегущий по лезвию бритвыЗападный мир

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