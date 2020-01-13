Объявлена дата выхода нового сезона «Мира Дикого Запада»

Канал HBO озвучил дату выхода третьего сезона «Мира Дикого Запада
». Продолжение сериала появится на экранах 15 марта, сообщает Deadline
.
Как ранее рассказывал один из шоураннеров проекта Джонатан Нолан
, темой третьего сезона будет «Новый мир», а вдохновением для него послужил фильм «Бегущий по лезвию
». Однако сюжет пока не сообщается.
К своим ролям вернутся Эван Рэйчел Вуд
, Тэнди Ньютон, Джеффри Райт, Эд Харрис, Тесса Томпсон, Родриго Сантору
и другие. Также к сериалу присоединились Аарон Пол
и Венсан Кассель
.