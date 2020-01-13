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«Джокер» стал лидером по числу номинаций на «Оскар»

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Новости кино >>
13 января 2020
В Лос-Анджелесе объявили номинантов на премию «Оскар». Лидером по числу номинаций стал «Джокер» Тодда Филлипса, он заявлен в 11 категориях, в том числе и за лучший фильм.

«Джокер» стал лидером по числу номинаций на «Оскар»

С небольшим отрывом за ним следуют сразу три ленты, получившие по 10 номинаций. Это «Однажды…в Голливуде» Квентина Тарантино, «1917» Сэма Мендеса и «Ирландец» Мартина Скорсезе (от него в категории лучших актеров второго плана заявлены сразу двое – Аль Пачино и Джо Пеши, также картина посоревнуется в блоке за визуальные эффекты с финалом «Мстителей» и «Королем Львом»).

Фильм Кантемира Балагова «Дылда», выдвинутый на премию «Оскар» Россией, к сожалению, до номинации в категории, которая теперь называется «лучший международный фильм» не дошел. За это звание в итоге соревнуются польское «Тело Христово», македонская «Страна меда» (у нее также номинация за лучший документальный фильм), французские «Отверженные», испанская «Боль и слава» и южнокорейские «Паразиты». У последних, кстати, рекордное для иностранной ленты количество номинаций – шесть, в том числе за лучший фильм и работу режиссера.

Главные актерские номинации получили уже отмеченные «Золотым глобусом» Рене ЗеллвегерДжуди») и Хоакин Феникс («Джокер»), а также Синтиа ЭривоГарриет»), Сирша РонанМаленькие женщины»), Шарлиз Терон Скандал»), Антонио Бандерас («Боль и слава»), Леонардо ДиКаприо («Однажды...в Голливуде»), Джонатан ПрайсДва Папы») и сыгравшие в «Брачной истории» Адам Драйвер и Скарлетт Йоханссон. Актриса также претендует на «Оскар» за роль второго плана в «Кролике Джоджо» Тайка Вайтити.


Полный список номинантов на премию «Оскар»:

Лучший фильм

«Ford против Ferrari»
«Ирландец» (читать рецензию)
«Кролик Джоджо»
«Джокер» (читать рецензию)
«Маленькие женщины»
«Брачная история» (читать рецензию)
«1917»
«Однажды...в Голливуде» (читать рецензию)
«Паразиты» (читать рецензию)

Лучший режиссер

Мартин Скорсезе («Ирландец»)
Тодд Филлипс («Джокер»)
Сэм Мендес («1917»)
Квентин Тарантино («Однажды...в Голливуде»)
Пон Джун Хо («Паразиты»)

Лучшая актриса

Синтиа Эриво («Гарриет»)
Скарлетт Йоханссон («Брачная история»)
Сирша Ронан («Маленькие женщины»)
Шарлиз Терон («Скандал»)
Рене Зеллвегер («Джуди»)

Лучший актер

Антонио Бандерас («Боль и слава»)
Леонардо ДиКаприо («Однажды...в Голливуде»)
Адам Драйвер («Брачная история»)
Хоакин Феникс («Джокер»)
Джонатан Прайс («Два Папы»)

Лучший оригинальный сценарий

«Достать ножи»
«Брачная история»
«1917»
«Однажды...в Голливуде»
«Паразиты»

Лучший адаптированный сценарий

«Ирландец»
«Кролик Джоджо»
«Маленькие женщины»
«Два Папы»
«Джокер»

Лучший международный фильм

«Боль и слава»
«Паразиты»
«Отверженные»
«Тело Христово»
«Страна меда»

Лучший мультфильм

«Как приручить дракона 3»
«Я потеряла свое тело»
«Клаус»
«Потерянное звено»
«История игрушек 4»

Лучший оператор

«Ирландец»
«Джокер»
«Маяк»
«1917»
«Однажды...в Голливуде»

Лучшая песня

I Can't Let You Throw Yourself Away («История игрушек 4»)
(I'm Gonna) Love Me Again («Рокетмен»)
I'm Standing With You («Прорыв»)
Into The Unknown («Холодное сердце 2»)
Stand Up («Гарриет»)

Лучшая музыка

«Джокер»
«Маленькие женщины»
«Брачная история»
«1917»
«Звездные Войны: Скайуокер. Восход»

Лучший монтаж

«Ford против Ferrari»
«Ирландец»
«Кролик Джоджо»
«Джокер»
«Паразиты»

Лучший актер второго плана

Том ХэнксПрекрасный день по соседству»)
Энтони Хопкинс («Два папы»)
Аль Пачино («Ирландец»)
Джо Пеши («Ирландец»)
Брэд Питт («Однажды...в Голливуде»)

Лучшая актриса второго плана

Кэти БейтсДело Ричарда Джуэлла»)
Лора Дерн («Брачная история»)
Скарлетт Йоханссон («Кролик Джоджо»)
Флоренс Пью («Маленькие женщины»)
Марго Робби («Скандал»)

Лучшая работа художника-постановщика

«Ирландец»
«1917»
«Кролик Джоджо»
«Однажды...в Голливуде»
«Паразиты»

Лучшее сведение звука

«К звездам»
«Ford против Ferrari»
«Джокер»
«1917»
«Однажды...в Голливуде»

Лучший монтаж звука

«Ford против Ferrari»
«Джокер»
«1917»
«Однажды...в Голливуде»
«Звездные Войны: Скайуокер. Восход»

Лучшие костюмы

«Ирландец»
«Джокер»
«Кролик Джоджо»
«Однажды...в Голливуде»
«Маленькие женщины»

Лучшие грим и прически

«Скандал»
«Джокер»
«Джуди»
«Малефисента: Владычица тьмы»
«1917»

Лучшие визуальные эффекты

«Мстители: Финал»
«Ирландец»
«Король Лев»
«1917»
«Звездные Войны: Скайуокер. Восход»

Лучший документальный фильм

«Американская фабрика»
«Пещера»
«На краю демократии»
«Для Самы»
«Страна меда»

Лучший короткометражный документальный фильм

«В отсутствие»
«Жизнь захватывает меня»
«Иди, беги, ча-ча»
«Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)»
«Супермен из Сент-Луиса»

Лучший короткометражный игровой фильм

«Братство»
«Футбольный клуб Нефты»
«Окно напротив»
«Сария»
«Сестра»

Лучший короткометражный анимационный фильм

«Дочка»
«Волосатая любовь»
«Незабываемо»
«Котбуль»
«Сестра»
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