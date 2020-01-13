У «Молчания ягнят» появится продолжение

Канал CBS начал разработку сериала «Кларисса
» (Clarice) об агенте ФБР Клариссе Старлинг после событий, произошедших в фильме «Молчание ягнят
», сообщает Variety
.
Проект разрабатывается продюсерами и сценаристами Алексом Куртцманом
(«Звездный путь
», «Иллюзия обмана
», «Мумия
») и Дженни Люмет («Мумия», «Рейчел выходит замуж
»). Действие сериала будет развиваться в 1993-м, когда Старлинг возвращается к охоте за маньяками уже после столкновения с Ганнибалом Лектером.
В фильме Джонатана Демме
роль агента ФБР играла Джоди Фостер
, которая получила за эту работу премию «Оскар». В продолжении истории Лектера «Ганнибал
», постановщиком которой был Ридли Скотт, роль Старлинг досталась актрисе Джулианне Мур
.