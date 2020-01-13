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У «Молчания ягнят» появится продолжение

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13 января 2020
Канал CBS начал разработку сериала «Кларисса» (Clarice) об агенте ФБР Клариссе Старлинг после событий, произошедших в фильме «Молчание ягнят», сообщает Variety.

У «Молчания ягнят» появится продолжение

Проект разрабатывается продюсерами и сценаристами Алексом КуртцманомЗвездный путь», «Иллюзия обмана», «Мумия») и Дженни Люмет («Мумия», «Рейчел выходит замуж»). Действие сериала будет развиваться в 1993-м, когда Старлинг возвращается к охоте за маньяками уже после столкновения с Ганнибалом Лектером.

В фильме Джонатана Демме роль агента ФБР играла Джоди Фостер, которая получила за эту работу премию «Оскар». В продолжении истории Лектера «Ганнибал», постановщиком которой был Ридли Скотт, роль Старлинг досталась актрисе Джулианне Мур.
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персоны
Джонатан ДеммиДжулианна МурДжоди Фостер
фильмы
ГаннибалЗвёздный путьИллюзия обманаМолчание ягнятМумияРейчел выходит замуж

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