Татьяна Чердынцева стала «Ученицей Мессинга»

Многосерийная мистическая мелодрама расскажет о судьбе ученицы Вольфа Мессинга. Обладая уникальным экстрасенсорным даром и неординарными способностями, Ольга становится сначала ассистенткой знаменитого гипнотизера, а потом и известной артисткой, показывая на эстраде «психологические опыты».
Пройдя через испытания и искушения, счастье и боль, трагические события и успех, смерть близких людей и собственные сомнения, она находит свое истинное предназначение в помощи людям. Не сразу Ольга понимает, что необходимо без колебаний, несмотря ни на что, всегда идти своим путем, предначертанным свыше. Можно бегать от судьбы всю жизнь, но убежать от нее нельзя – она всё равно настигнет и заставит платить по счетам.
Фильм частично основан на реально произошедших событиях. Сценаристы Тимур Эзугбая и Артём Чащихин-Тоидзе основывались на воспоминаниях Ольги Мигуновой из ее автобиографии. В то же время, по разным причинам, многие имена , даты и места событий были изменены. Ольга Мигунова была единственной ученицей Вольфа Мессинга. Почти пять лет они с Вольфом ездили по стране и показывали программу «Психологические опыты». Дальше Ольга начала самостоятельный путь. Она стала доктором медицинских наук, дипломированным психотерапевтом. О своей жизни Ольга Петровна написала книгу «Белый шаман».