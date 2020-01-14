Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Татьяна Чердынцева стала «Ученицей Мессинга»

14 января
2020 год
январь 2020
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости кино >>
14 января 2020
На Первом канале 20 января состоится премьера сериала «Ученица Мессинга» с Татьяной Чердынцевой и Юрием Беляевым в главных ролях, сообщает пресс-служба телеканала.

Татьяна Чердынцева стала «Ученицей Мессинга»
фото: Пресс-служба Первого канала

Многосерийная мистическая мелодрама расскажет о судьбе ученицы Вольфа Мессинга. Обладая уникальным экстрасенсорным даром и неординарными способностями, Ольга становится сначала ассистенткой знаменитого гипнотизера, а потом и известной артисткой, показывая на эстраде «психологические опыты».

Пройдя через испытания и искушения, счастье и боль, трагические события и успех, смерть близких людей и собственные сомнения, она находит свое истинное предназначение в помощи людям. Не сразу Ольга понимает, что необходимо без колебаний, несмотря ни на что, всегда идти своим путем, предначертанным свыше. Можно бегать от судьбы всю жизнь, но убежать от нее нельзя – она всё равно настигнет и заставит платить по счетам.

Фильм частично основан на реально произошедших событиях. Сценаристы Тимур Эзугбая и Артём Чащихин-Тоидзе основывались на воспоминаниях Ольги Мигуновой из ее автобиографии. В то же время, по разным причинам, многие имена , даты и места событий были изменены. Ольга Мигунова была единственной ученицей Вольфа Мессинга. Почти пять лет они с Вольфом ездили по стране и показывали программу «Психологические опыты». Дальше Ольга начала самостоятельный путь. Она стала доктором медицинских наук, дипломированным психотерапевтом. О своей жизни Ольга Петровна написала книгу «Белый шаман».

Режиссером выступил Владимир Нахабцев младший, работавший над сериалом «Осколки». В мелодраме помимо Чердынцевой, исполняющей роль Ольги, и Юрия Беляева, который играет Мессинга, также заняты Кирилл Гребенщиков, Екатерина Вилкова и Александр Лыков.
версия для печати
Ссылки по теме
«Союз Спасения»: Дней Александровых трагический конец
Второй сезон «Практики» стартует в начале января
Дмитрий Харатьян вернулся к роли Володи Патрикеева
«Тест на беременность 2»: Секс, ложь и скальпели
Юлий Гусман ответил на заявление Сергея Светлакова о жесткой цензуре в КВН
«Тест на беременность» возвращается на экраны
Антон Батырев не может упустить свою любовь
Историческая сага «Отчим» с Кариной Андоленко и Антоном Хабаровым выйдет 4 ноября
Паулина Андреева ищет метод Константина Хабенского
Черкасов раскроет новое дело в «Формуле мести»
Поиск по меткам
Первый канал
персоны
Юрий БеляевЕкатерина ВилковаКирилл ГребенщиковАлександр ЛыковВладимир Нахабцев (младший)Артём Чащихин-ТоидзеТатьяна ЧердынцеваТимур Эзугбая
фильмы
ОсколкиУченица Мессинга

фотографии >>
Татьяна Чердынцева стала «Ученицей Мессинга» фотографии
Татьяна Чердынцева стала «Ученицей Мессинга» фотографии
Татьяна Чердынцева стала «Ученицей Мессинга» фотографии
Татьяна Чердынцева стала «Ученицей Мессинга» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Константин Бромберг
10 января ушёл из жизни режиссёр Константин Бромберг.
Неда Арнерич
10 января ушла из жизни актриса Неда Арнерич.
Иван Пассер
9 января ушёл из жизни режиссёр Иван Пассер.

День рождения >>

Любовь Виролайнен
Наталья Защипина
Илья Коробко
Максим Костромыкин
Анатолий Лобоцкий
Игорь Несветаев
Анастасия Ричи
Анна Самохина
Владимир Яглыч
Харриет Андерсон
Джейсон Бейтман
Фэй Данауэй
Джон Кастл
Джордан Лэдд
Джемма Редгрейв
Эмили Уотсон
все родившиеся 14 января >>

Афиша кино >>

Сквозь снег
боевик, научная фантастика, триллер
Южная Корея,Чехия,Франция,США, 2013
Маяк
драма, фильм ужасов, фэнтези
Канада, США, 2019
Проксима
боевик, драма, научная фантастика
Германия, Франция, 2019
(НЕ) Идеальный мужчина
комедия, фэнтези
Россия, 2020
Маленькая мисс Дулиттл
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных, фэнтези, экранизация
Германия, 2018
Моё прекрасное лето с Софи
драма, комедия, мелодрама
Франция, 2019
Особенные
драма, комедия
Франция, Бельгия, 2019
Песня имён
драма, социальная драма, экранизация
Великобритания, Венгрия, Германия, Канада, 2019
Подруги поневоле
комедия, криминальный фильм, мелодрама, трагикомедия
Германия, 2019
Проклятие
фильм ужасов
Канада, США, 2020
Риф. Новые приключения!
детский фильм, приключения, семейное кино
США, 2019
Девушка в лабиринте
триллер, экранизация
Италия, 2019
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен