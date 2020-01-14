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Ольга Погодина воплотит судьбу Эль Феррари

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Новости кино >>
14 января 2020
Шпионский детектив «Легенда Феррари» с Ольгой Погодиной в главной роли выйдет на канале НТВ 20 января, сообщает пресс-служба телеканала.

Ольга Погодина воплотит судьбу Эль Феррари
фото: Пресс-служба канала НТВ

История основана на реальных событиях и рассказывает о футуристке, поэтессе «малого» Серебряного века Елене Феррари или Ольге Голубовской. Она была известна не только как подруга Горького, Ходасевича и Шкловского, но и как кадровая сотрудница ГРУ РККА, которая организовывала покушение на Врангеля, вербовала военных инженеров в Европе и выстраивала агентурные сети в США.

В многосерийном детективе роль Эль Феррари исполнила актриса Ольга Погодина. Также в проекте задействованы Павел Делонг, Константин Крюков, Николай Добрынин, Сергей Горобченко, Александр Бухаров, Артём Михалков и Дмитрий Исаев.

«В нашем кинематографе популярен образ мужчины-разведчика. А вот образ разведчицы–женщины не очень. Хотя женщины сделали для этой профессии бесценные вещи! Я как раз играю первую женщину-разведчицу Ольгу Голубовскую. Она же Елена Феррари. Мы специально изменили имя моей героини с Елены на Эль, потому что, во-первых, есть художественный вымысел и он неизбежен, а во-вторых, мы хотели соблюсти определённую дистанцию исторического персонажа и киногероя. Три года мы работали над этим образом. Ольга Голубовская считается матерью советской разведки, потому что она создала всю европейскую и американскую резидентуру, которая работает до сих пор», – говорит Погодина.

Действие сериала начинается в Севастополе в октябре 1920 года. Во время церковного праздника на главной площади города происходит покушение на барона Врангеля (Александр Бухаров). Благодаря счастливой случайности он остаётся жив, а один из нападавших задержан и повешен начальником контрразведки белых Гаевым (Николай Добрынин). Повешенным оказывается агент РУ, и начальник оперативного управления полевого штаба Семён Урицкий (Евгений Коряковский) разрабатывает хитроумный план по реализации «Крымской миссии». Он назначает на это дело своего лучшего агента – Эль Феррари, которая появляется под маской итальянской поэтессы, очень модного для того времени жанра чувственной лирики. Благодаря привлекательности, знанию пяти языков и итальянским корням, она убедительно играет эту роль. А стихи за неё пишет приставленный агент Яша Попов (Константин Крюков), который, к тому же, влюблён в Феррари.

Ольга Погодина воплотит судьбу Эль Феррари
фото: Пресс-служба канала НТВ

«Мой герой – талантливый поэт, импульсивный и жертвенный человек. Человек с очень сложной, трагичной судьбой. Он профессионал своего дела, но безответно влюблён. За счёт его таланта популярным становится совершенно другой человек, а он так и остаётся в тени. И эта трагедия затягивает героя всё дальше. Эта роль идеальна для меня, я сочувствую и сопереживаю моему герою», – отмечает Константин Крюков.

Урицкий поручает Феррари особое задание: ей необходимо втереться в доверие семьи Врангеля и убить барона с целью деморализации белого движения. Жена Врангеля увлекается стихами, а адъютант барона – Спесивцев (Дмитрий Исаев) – самой поэтессой, благодаря чему Эль быстро попадает в ближайшее окружение барона. Но все её планы рушит журналист местной газеты Макс Эрмлер (Павел Делонг), оказавшийся по совместительству агентом британской разведки.

«Когда я прочитал сценарий, мне сразу стало интересно. Люблю такой жанр. Действие нашей истории разворачивается в 20-е годы прошлого века: интересное время, разгар Гражданской войны. Язык героев соответствует эпохе. Это интересный сюжет, покрытый тайной. Благодаря нашему проекту станет известно, кто фактически создал русскую разведку», – подчеркивает Павел Делонг.
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Ольга Погодина воплотит судьбу Эль Феррари фотографии
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