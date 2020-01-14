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Спайк Ли возглавит жюри Каннского кинофестиваля

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Новости кино >>
14 января 2020
Американский режиссер Спайк Ли возглавит жюри 73-го Каннского кинофестиваля, который пройдет с 12 по 23 мая, сообщают организаторы смотра.

Спайк Ли возглавит жюри Каннского кинофестиваля
фото: Каннский кинофестиваль/Nicola Goode

«Когда мне предложили стать президентом жюри в Каннах, я был одновременно шокирован, счастлив, удивлен и горд. Каннский кинофестиваль (помимо того, что он является самым важным в мире при всем уважении к остальным) оказал огромное влияние на мою карьеру в кино. Можно с уверенностью сказать, что Канны определили мой дальнейший путь», – отметил Спайк Ли.

Первый полнометражный фильм Ли «Ей это нужно позарез» был представлен в программе «Двухнедельник режиссеров» в 1986 году, спустя три года его картина «Делай как надо» уже участвовала в основном конкурсе Каннского кинофестиваля. В Каннах же в разные годы были представлены его фильмы «Лихорадка джунглей», «Девушка №6», «Кровавое лето Сэма» и альманах «На 10 минут старше», одну из новелл которого также поставил Спайк Ли. После долгого перерыва режиссер вернулся в конкурс Каннского кинофестиваля 2018 года с фильмом «Черный клановец», который получил Гран-при жюри, а затем был представлен на премии Оскар, где его отметили за лучший адаптированный сценарий.

Организаторы смотра отметили, что такая яркая личность, как Ли, «непременно встряхнет» фестиваль.

В прошлом году председателем жюри Каннского кинофестиваля был режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту, «Золотая пальмовая ветвь» тогда досталась фильму «Паразиты» Пон Джун Хо.
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Девушка №6Делай как надоЕй это нужно позарезКровавое лето СэмаЛихорадка джунглейНа 10 минут старше: трубаПаразитыЧёрный клановец

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