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Джаред Лето пьет кровь в трейлере фильма ужасов «Морбиус»

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Новости кино >>
14 января 2020
В сети появился первый трейлер фантастического хоррора «Морбиус», посвященного очередному злодею Marvel Comics, антагонисту Человека-паука. Режиссером ленты выступил Даниэль Эспиноза («Живое»).


Майкл Морбиус – один из самых неоднозначных, притягательных и загадочных антигероев вселенной Marvel. Пытаясь найти лекарство от редкого смертельного заболевания крови, которым страдает и сам, Морбиус решается на отчаянный шаг. Опыт с кровью летучих мышей, который вначале казался настоящим прорывом в лечении, оборачивается еще более худшим наказанием, чем сама болезнь: тело Морбиуса меняется, и он становится кровожадным вампиром.

Джаред Лето пьет кровь в трейлере фильма ужасов «Морбиус»

Главные роли в ленте исполнили Джаред Лето, Адриа Архона, Мэтт Смит, Джаред Харрис, Дж.К. Симмонс, Тайриз Гибсон, Чарли Шотуэлл, Риа Фенд, Кори Джонсон, Том Форбс и другие.

В российский прокат картина «Морбиус» выйдет 30 июля 2020 года.
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Джаред Лето пьет кровь в трейлере фильма ужасов «Морбиус» фотографии
Джаред Лето пьет кровь в трейлере фильма ужасов «Морбиус» фотографии
Джаред Лето пьет кровь в трейлере фильма ужасов «Морбиус» фотографии
Джаред Лето пьет кровь в трейлере фильма ужасов «Морбиус» фотографии
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