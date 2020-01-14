Джаред Лето пьет кровь в трейлере фильма ужасов «Морбиус»

В сети появился первый трейлер фантастического хоррора «Морбиус»
, посвященного очередному злодею Marvel Comics, антагонисту Человека-паука. Режиссером ленты выступил Даниэль Эспиноза
(«Живое»
).
Майкл Морбиус – один из самых неоднозначных, притягательных и загадочных антигероев вселенной Marvel. Пытаясь найти лекарство от редкого смертельного заболевания крови, которым страдает и сам, Морбиус решается на отчаянный шаг. Опыт с кровью летучих мышей, который вначале казался настоящим прорывом в лечении, оборачивается еще более худшим наказанием, чем сама болезнь: тело Морбиуса меняется, и он становится кровожадным вампиром.
Главные роли в ленте исполнили Джаред Лето
, Адриа Архона
, Мэтт Смит
, Джаред Харрис
, Дж.К. Симмонс
, Тайриз Гибсон
, Чарли Шотуэлл
, Риа Фенд
, Кори Джонсон
, Том Форбс
и другие.
В российский прокат картина «Морбиус»
выйдет 30 июля 2020
года.