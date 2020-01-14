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Билли Айлиш исполнит заглавную песню в новом фильме о Джеймсе Бонде

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14 января 2020
Американская певица Билли Айлиш исполнит заглавную песню 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать», сообщается в официальном Twitter-аккаунте франшизы.

Билли Айлиш исполнит заглавную песню в новом фильме о Джеймсе Бонде
фото: Gettyimages.ru

Айлиш написала песню вместе со своим братом Финнеасом. 18-летняя певица станет самой юной исполнительницей заглавной песни популярной франшизы об агенте 007.

Фильм «Не время умирать» выйдет на экраны в апреле. Режиссером ленты выступил Кэри Фукунага, композитором – Ханс Циммер. Роль Джеймса Бонда уже в пятый раз исполняет Дэниел Крейг, который обещает после этого фильма навсегда распрощаться с образом агента 007.

По сюжету Бонд оставил оперативную службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Все меняется, когда на острове появляется его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ с просьбой о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого оказывается опаснее, чем предполагалось изначально. Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею, который владеет уникальным технологическим оружием.

Помимо Крэйга в фильме сыграли Рами Малек, Леа Сейду, Рэйф Файнс, Бен Уишоу, Рори Киннер, Кристоф Вальц, Джеффри Райт, Ана де Армас, Дэвид Денсик, Билли Магнуссен, Лашана Линч, Наоми Харрис и Дали Бенссала.
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Ана де АрмасКристоф ВальцДэвид ДенсикХанс ЗиммерРори КиннерДэниел КрэйгЛашана ЛинчБилли МагнуссенРами МалекДжеффри РайтЛеа СейдуБен УишоуРэйф ФайнсКэри ФукунагаНаоми Харрис
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