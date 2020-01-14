Билли Айлиш исполнит заглавную песню в новом фильме о Джеймсе Бонде

Айлиш написала песню вместе со своим братом Финнеасом. 18-летняя певица станет самой юной исполнительницей заглавной песни популярной франшизы об агенте 007.
Фильм «Не время умирать» выйдет на экраны в апреле. Режиссером ленты выступил Кэри Фукунага, композитором – Ханс Циммер. Роль Джеймса Бонда уже в пятый раз исполняет Дэниел Крейг, который обещает после этого фильма навсегда распрощаться с образом агента 007.
По сюжету Бонд оставил оперативную службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Все меняется, когда на острове появляется его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ с просьбой о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого оказывается опаснее, чем предполагалось изначально. Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею, который владеет уникальным технологическим оружием.