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«Викингов» с Данилой Козловским покажут на российском телевидении

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15 января 2020
Шестой сезон сериала «Викинги», в котором одну из ключевых ролей сыграл Данила Козловский, покажут на российском телевидении. Премьера состоится 16 января в эфире ТВ-3, сообщает пресс-служба канала.

«Викингов» с Данилой Козловским покажут на российском телевидении
фото: Пресс-служба телеканала ТВ-3

Сериал «Викинги» снят в Ирландии и основан на сюжетах скандинавских саг и реальных средневековых походов северян. Впервые проект вышел в телеэфир в 2013 году. В шестом сезоне, который станет для сериала финальным, банды викингов-наследников Рагнара Лодброка устремляют взоры на восток в сторону богатого Шёлкового пути, но первой на их маршруте встаёт неизведанная и суровая Русь во главе с Вещим Олегом, роль которого и исполнил Козловский.

Мировая премьера финального сезона состоялась в декабре 2019-го на кабельном канале History (в России также в онлайн-сервисе «Амедиатека»), на данный момент вышло уже семь серий. На канале ТВ-3 сериал будут показывать по вертикальной модели: две новые серии будут выходить один раз в неделю, по четвергам.
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