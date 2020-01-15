«Викингов» с Данилой Козловским покажут на российском телевидении

Шестой сезон сериала «Викинги», в котором одну из ключевых ролей сыграл Данила Козловский, покажут на российском телевидении. Премьера состоится 16 января в эфире ТВ-3, сообщает пресс-служба канала.
фото: Пресс-служба телеканала ТВ-3
Сериал «Викинги» снят в Ирландии и основан на сюжетах скандинавских саг и реальных средневековых походов северян. Впервые проект вышел в телеэфир в 2013 году. В шестом сезоне, который станет для сериала финальным, банды викингов-наследников Рагнара Лодброка устремляют взоры на восток в сторону богатого Шёлкового пути, но первой на их маршруте встаёт неизведанная и суровая Русь во главе с Вещим Олегом, роль которого и исполнил Козловский.
Мировая премьера финального сезона состоялась в декабре 2019-го на кабельном канале History (в России также в онлайн-сервисе «Амедиатека»), на данный момент вышло уже семь серий. На канале ТВ-3 сериал будут показывать по вертикальной модели: две новые серии будут выходить один раз в неделю, по четвергам.