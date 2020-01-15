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Лия Ахеджакова исполняет главную роль в новогодней комедии «Комета Галлея»

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15 января 2020
В Москве начались съемки лирической комедии «Комета Галлея», главную роль в которой играет Лия Ахеджакова, сообщает пресс-служба компании Star Media, занимающейся производством ленты.

Лия Ахеджакова исполняет главную роль в новогодней комедии «Комета Галлея»
фото: Пресс-служба компании Star Media

По сюжету картины в самом центре Москвы, в одном из старых домов, живёт семья, состоящая исключительно из женщин: интеллигентной чудаковатой старушки, её дочери и двух внучек. У каждой из них своя история, свои мечты и заботы. Но однажды, в канун Нового года, в размеренную жизнь семьи Артемьевых врывается странный физик-астроном, необычным образом появившийся в их квартире. С этого момента стремительно разворачиваются события, которые меняют жизнь не только самого астронома, но и всех четырёх женщин.

Режиссером и автором сценария ленты выступила Милена Фадеева, работавшая над сериалами «Отчий берег» и «Обнимая небо». Она отметила, что на сценарий «Кометы Галлея» ее и вдохновила Лия Ахеджакова.

«В роли Янги Львовны Артемьевой я видела исключительно Лию Ахеджакову. Я всегда мечтала поработать с этой артисткой, и мне очень хотелось написать для нее такую роль, в которой она могла бы блистать во всей красе и полноте своего невероятного таланта. К счастью, когда Лия Меджидовна прочитала сценарий, она сказала, что это её роль», – подчеркнула режиссер.

Помимо Ахеджаковой в фильме снимаются Анна Чиповская, Антон Шагин, Павел Прилучный, Юлия Ауг, Алексей Кравченко, Даниил Спиваковский, Эммануил Виторган, Игорь Верник, Нина Усатова, Максим Лагашкин, Ксения Кутепова, Софья Лукьянова.

Премьера картины состоится на канале «Россия 1».
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Юлия АугЛия АхеджаковаИгорь ВерникЭммануил ВиторганАлексей КравченкоКсения КутеповаМаксим ЛагашкинСофья ЛукьяноваПавел ПрилучныйДаниил СпиваковскийНина УсатоваМилена ФадееваАнна ЧиповскаяАнтон Шагин
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Комета ГаллеяОбнимая небоОтчий берег

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Лия Ахеджакова исполняет главную роль в новогодней комедии «Комета Галлея» фотографии
Лия Ахеджакова исполняет главную роль в новогодней комедии «Комета Галлея» фотографии
Лия Ахеджакова исполняет главную роль в новогодней комедии «Комета Галлея» фотографии
Лия Ахеджакова исполняет главную роль в новогодней комедии «Комета Галлея» фотографии
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