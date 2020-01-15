Лия Ахеджакова исполняет главную роль в новогодней комедии «Комета Галлея»

В Москве начались съемки лирической комедии «Комета Галлея», главную роль в которой играет Лия Ахеджакова, сообщает пресс-служба компании Star Media, занимающейся производством ленты.
фото: Пресс-служба компании Star Media
По сюжету картины в самом центре Москвы, в одном из старых домов, живёт семья, состоящая исключительно из женщин: интеллигентной чудаковатой старушки, её дочери и двух внучек. У каждой из них своя история, свои мечты и заботы. Но однажды, в канун Нового года, в размеренную жизнь семьи Артемьевых врывается странный физик-астроном, необычным образом появившийся в их квартире. С этого момента стремительно разворачиваются события, которые меняют жизнь не только самого астронома, но и всех четырёх женщин.
Режиссером и автором сценария ленты выступила Милена Фадеева, работавшая над сериалами «Отчий берег» и «Обнимая небо». Она отметила, что на сценарий «Кометы Галлея» ее и вдохновила Лия Ахеджакова.
«В роли Янги Львовны Артемьевой я видела исключительно Лию Ахеджакову. Я всегда мечтала поработать с этой артисткой, и мне очень хотелось написать для нее такую роль, в которой она могла бы блистать во всей красе и полноте своего невероятного таланта. К счастью, когда Лия Меджидовна прочитала сценарий, она сказала, что это её роль», – подчеркнула режиссер.