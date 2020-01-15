Екатерина Астахова узнает шокирующие тайны прошлого

В Киеве продолжается работа над ново восьмисерийной картиной «Три сестры» производства компании «Украинская Продакшн Студия» по заказу канала «Украина», сообщает пресс-служба телеканала.
фото: Пресс-служба телеканала "Украина"
В центре сюжета – история женщины, которая потеряла своего сына и ищет виновных. Праздник в семейном особняке Кравченко оборачивается страшной трагедией – вспыхивает пожар, в котором погибает ребенок. Официальное следствие придерживается версии несчастного случая. Этот вывод устраивает всех родственников Марии, но не её саму. Она уверена, что некий злоумышленник, угрожавший их семье, специально поджег их красивый дом во время дня рождения сына Марии Лёни. В тот день, по настоянию Марии, все родственники собрались под одной крышей. Чем дальше она погружается в расследование, тем больше убеждается, что в пожаре могли быть заинтересованы не только враги, но и её родственники… Марии придется пережить предательства, измены, узнать шокирующие тайны из прошлого, отречься и несколько раз покаяться в собственных грехах, прежде чем она узнает правду и найдет саму себя, смелую и не зависящую от чужих мнений и оценок женщину.
«Мария – одна из трех сестер, а все события в проекте «Три сестры» проходят в кругу большой-большой семьи. События интересные и в какой-то степени даже страшные… достаточно душевные взаимоотношения, но интересно то, что тайны и трагедии раскрывают, как мне кажется, этих героев и их человеческие качества. Интересно наблюдать, как они меняются», – поделилась актриса.