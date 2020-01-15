Владимир Мединский покинул пост министра культуры РФ

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Министр культуры РФи все остальные члены Правительства РФ подали в отставку после оглашения послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.В послании глава государства анонсировал изменения в Конституции РФ. В частности, по его предложению, состав кабинета министров должен утверждаться Государственной Думой РФ вместо действующей ныне нормы, когда председателя правительства назначает непосредственно президент по согласованию с Госдумой, а министров уже предлагает главе государства председатель правительства.Президент РФ Владимир Путин поручил уходящему правительству Дмитрия Медведева исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета. Также глава государства пообещал, что в ближайшее время встретится с каждым министром уходящего правительства.Согласно Конституции РФ, предложение о кандидатуре нового премьер-министра вносится не позднее двухнедельного срока после отставки кабмина.