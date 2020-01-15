Фонд кино требует от продюсеров фильма «Пиковая дама. Зазеркалье» вернуть более 30 млн рублей

Фонд кино требует от продюсеров фильма «Пиковая дама. Зазеркалье
» – компании «РБ Продакшн» Константина Буслова
– 32 млн рублей, свидетельствуют данные картотеки Арбитражного суда Москвы.
Ранее Telegram-каналы и СМИ сообщили о том, что это первый случай, когда Фонд кино потребовал от продюсеров фильма безвозвратные средства, однако в Фонде подчеркнули, что речь идет исключительно о возвратных деньгах.
«Фонд кино не требует от ООО «РБ Продакшн» возврата средств, выделенных на безвозвратной основе. Фонд требует вернуть средства, выделенные на условии стопроцентного возврата на производство и прокат фильма "Пиковая дама. Зазеркалье"
», – отметили в Фонде.
Согласно данным ЕАИС, на производство ленты было выделено 15 млн рублей возвратных средств, и 35 млн безвозвратных. Данные о сумме, которую Фонд выделял на поддержку фильма общим производственным бюджетом 78,1 млн рублей, в прокате не известны. Сборы ленты составили чуть больше 86 млн рублей.