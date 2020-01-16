Олег Гаас уходит из бокса в регби

Олег Гаас играет главную роль в сериале «Регби», который делает Илья Куликов для канала СТС, сообщает пресс-служба телеканала.
фото: Пресс-служба канала СТС
По сюжету вспыльчивый боксёр Макс (Гаас) из-за уличной драки попадает в тюрьму, теряет невесту и возможность сделать грандиозную карьеру. После освобождения он решает не возвращаться на ринг и уходит в другой жестокий спорт — регби. На тренировках Макс встречает экс-гимнастку Настю (Маргарита Аброськина), которой пришлось вступить в женскую регбийную команду ради денег. Бескомпромиссная игра не только объединит героев, но и напомнит им, ради чего стоит жить.
Уже готова пилотная серия проекта, которую вчера показали попечительскому совету регби-клуба ЦСКА.
«Мне как давнему поклоннику ЦСКА очень приятно стать частью команды совета. Что касается проекта "Регби", особенно важно, что мы его делаем в партнёрстве с большим мастером, хитмейкером Ильёй Куликовым. Как и в случае с рейтинговыми сериалами СТС "Молодёжка" и "Дылды", история разворачивается на фоне зрелищного вида спорта. Но главным всегда остаются человеческие отношения и обаятельные персонажи, за которых переживаешь и болеешь. Надеюсь, герои новой драмы также завоюют зрительскую любовь», – отметил генеральный директор «СТС Медиа» и канала СТС Вячеслав Муругов.
О том, что Илья Куликов снимет сериал о регби стало известно год назад.
«Поначалу было совершенно непонятно, как технически снимать игру. К тому же я долго писал сценарий и искал пути реализации. Я и сам себя чувствую регбистом в кино, потому что меня всё время "пинают", ведь я всегда иду против системы. К счастью, в данном случае меня поддержал канал СТС в лице Вячеслава Муругова, что, конечно, ускорило процесс и позволило создать, на мой взгляд, классный пилот», – подчеркнул Куликов.