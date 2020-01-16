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Телеканал «Настоящее страшное телевидение» назвал самые ожидаемые хорроры года

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16 января 2020
Телеканал «Настоящее Страшное Телевидение» (НСТ) назвал самые ожидаемые хорроры 2020 года, сообщает пресс-служба канала.

Телеканал «Настоящее страшное телевидение» назвал самые ожидаемые хорроры года
фото: "Яга. Кошмар темного леса"

В этом году на экраны выйдет 46 фильмов такого жанра, однако эксперты НСТ остановились на 16 картинах.

В список вошли российские ленты «Яга. Кошмар темного леса», «Спутник» и «Вдова», новая версия сказки братьев Гримм «Гретель и Гензель», «Маяк» с Уиллемом Дефо и Робертом Паттинсоном, сиквел «Тихого места», новые «Человек-невидимка» и «Кэндимен», третья часть «Заклятия», возвращение Джейми Ли Кертис к роли Лори Строу в «Хэллоуин убивает» и другие картины.
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Хоррор
персоны
Уиллем ДефоДжейми Ли КёртисРоберт Паттинсон
фильмы
ВдоваГретель и ГензельЗаклятиеМаякСпутникТихое место 2Человек-невидимкаЯга: Кошмар тёмного леса

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