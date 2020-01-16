Телеканал «Настоящее страшное телевидение» назвал самые ожидаемые хорроры года

Телеканал «Настоящее Страшное Телевидение» (НСТ) назвал самые ожидаемые хорроры 2020 года, сообщает пресс-служба канала.
фото: "Яга. Кошмар темного леса"
В этом году на экраны выйдет 46 фильмов такого жанра, однако эксперты НСТ остановились на 16 картинах.
В список вошли российские ленты «Яга. Кошмар темного леса
», «Спутник
» и «Вдова
», новая версия сказки братьев Гримм «Гретель и Гензель
», «Маяк
» с Уиллемом Дефо
и Робертом Паттинсоном
, сиквел «Тихого места
», новые «Человек-невидимка
» и «Кэндимен
», третья часть «Заклятия
», возвращение Джейми Ли Кертис
к роли Лори Строу в «Хэллоуин убивает
» и другие картины.