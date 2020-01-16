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Фильмы о великих художниках покажут в московском музее AZ

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Новости кино >>
16 января 2020
Московский музей AZ в рамках проекта «Жизнь и приключения Анатолия Зверева» открывает кинопрограмму «Жизнь и приключения: художники как авантюрные герои», посвященную фильмам о великих художниках, сообщает пресс-служба музея.

Фильмы о великих художниках покажут в московском музее AZ
фото: "Поллок"

«Кино, особенно высокохудожественное, иногда называют движущейся живописью. Живопись, напротив, сегодня с помощью новых технологий переводят в движущиеся компьютерные образы. Но данный цикл не столько об этом, сколько о потрясающих судьбах великих художников прошлого и современности, которые стали великолепными сюжетами для кино. От Ренуара и Ван Гога до Фриды Калло, Поллока и Баския – таков неполный диапазон героев этой мини-ретроспективы», – говорится в сообщении.

Кинопрограмма проходит под кураторством киноведа кураторством киноведа Андрея Плахова. В рамках цикла можно будет увидеть фильмы «Поллок» Эда Харриса, «Баския» и «Ван Гог. На пороге вечности» Джулиана Шнабеля, «Фрида» Джули Тэймор и другие работы.
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персоны
Андрей ПлаховЭд ХаррисДжулиан Шнабель
фильмы
БаскияВан Гог. На пороге вечностиПоллокФрида

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