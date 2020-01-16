Фильмы о великих художниках покажут в московском музее AZ

Московский музей AZ в рамках проекта «Жизнь и приключения Анатолия Зверева» открывает кинопрограмму «Жизнь и приключения: художники как авантюрные герои», посвященную фильмам о великих художниках, сообщает пресс-служба музея.
фото: "Поллок"
«Кино, особенно высокохудожественное, иногда называют движущейся живописью. Живопись, напротив, сегодня с помощью новых технологий переводят в движущиеся компьютерные образы. Но данный цикл не столько об этом, сколько о потрясающих судьбах великих художников прошлого и современности, которые стали великолепными сюжетами для кино. От Ренуара и Ван Гога до Фриды Калло, Поллока и Баския – таков неполный диапазон героев этой мини-ретроспективы», – говорится в сообщении.