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На премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения претендуют 432 проекта

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16 января 2020
Ассоциация продюсеров кино и телевидения опубликовала лонг-лист всех номинантов VIII национальной кинематографической премии АПКиТ. В него вошли 432 проекта.

На премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения претендуют 432 проекта
фото: Пресс-служба АПКиТ

Так, на номинации в категории «лучший телевизионный фильм» (1-4 серии) претендует 155 проектов, в категории сериалов до 24 серий – 121 проект, более 24 серий – только семь. За статус лучшего комедийного сериала будет бороться 21 проект, анимационного – 34, в категории докудрам представлено всего четыре проекта, полнометражного художественного фильма – 90.

Претенденты на премию впервые вышли в эфире в 2019 году на федеральных телеканалах, входящих в первый и второй мультиплекс цифрового телевидения России, а также на видеосервисах онлайн-премьер на территории РФ. В номинации «Лучший полнометражный художественный фильм» представлены картины со стартом проката в минувшем календарном году более чем на 100 киноэкранах.

Список претендентов на номинации составлялся независимыми аналитиками российской кинематографической отрасли. В скором времени будут определены непосредственно номинанты на премию АПКиТ, которая в 2020 году будет вручаться в 22 категориях. Церемония вручения премии пройдет в марте.
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