Кейт Бланшетт возглавит жюри Венецианского кинофестиваля

Актриса и продюсер Кейт Бланшетт возглавит жюри 77-го Венецианского кинофестиваля, который пройдет со 2 по 12 сентября, сообщают организаторы смотра.
фото: Венецианский кинофестиваль
Бланшетт отметила, что для нее большая честь быть председателем жюри «одного из самых ярких кинофестивалей мира». В 2007 году она получала актерский Кубок Вольпи за работу в фильме «Меня там нет».
«Кейт Бланшетт – не просто икона современного кино, которая работает с величайшими режиссерами последних 20 лет и восхищает зрителей самого разного кино. Ее самоотверженность искусству, благотворительности, защите окружающей среды и эмансипации женщин во все еще не избавившейся от мужских предрассудков киноиндустрии сделали ее вдохновляющим образцом для общества в целом, ее огромный актерский талант в сочетании с уникальным интеллектом и искренней страстью к кино являются идеальными качествами для председателя жюри», – подчеркнул директор смотра Альберто Барбера.
В прошлом году жюри Венецианского кинофестиваля возглавляла аргентинская постановщица Лукресия Мартель, «Золотой лев» достался тогда ленте Тодда Филлипса «Джокер», которая затем стала лидером по числу номинаций на премию «Оскар».