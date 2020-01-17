Третий сезон сериала «Фитнес» выйдет 10 февраля

Третий сезон комедийного сериала «Фитнес» выйдет 10 февраля на телеканале «Супер», сообщает пресс-служба канала.
фото: Пресс-служба телеканала "Супер"
В новых сериях героям предстоит решать конфликты необычным способом – на боксёрском ринге, который появится в спортклубе вместе с новым руководством. Актрисы Софья Зайка и Светлана Камынина стали самыми частыми «гостями» ринга во время съемок. Именно их героини порадуют зрителей «Фитнеса» зрелищными сценами спарринга. Съемки этих сцен стали самыми сложными и травмоопасными за всю историю сериала, а занятия боксом плотно вошли в жизнь актрис на несколько месяцев.
«Я начала с одной тренировки в неделю, потом перешла на три, а во время съемок тренировалась каждый день. Раньше никогда не пробовала боксировать, но успела полюбить это занятие и, думаю, бокс останется в моей жизни надолго. Знала бы я раньше, какое это прекрасное кардио, когда мне надо было похудеть на 20 килограмм, я бы пошла именно на бокс и похудела бы проще и легче. Кроме того, этот спорт дает невероятный выплеск эмоций и энергии. Я считаю, рано или поздно каждый должен попробовать хотя бы побить грушу и постоять на лапах», – говорит Софья Зайка.
А вот Светлана Камынина, напротив, поняла, что бокс – это абсолютно не ее вид спорта.
«Я не люблю драться, мне гораздо ближе йога и пилон, которыми я занимаюсь. К тому же, очень неприятно бить человека по лицу. А в сцене с Соней от меня требовалось именно это», – рассказывает актриса.
Роль тренера по боксу досталась Илье Глинникову, хорошо знакомому с боевыми искусствами – в детстве актер занимался ушу и кикбоксингом.
В третьем сезоне «Фитнеса» новая владелица «СуперФита» Бэлла Ринатовна берет управление клубом под жесткий контроль. Бескомпромиссная хозяйка похоронного бюро намерена извлечь из нового бизнеса максимум пользы. Поэтому в клубе стремительно меняются правила, а в зале внезапно появляется боксерский ринг. Именно на нем Асе Королевой предстоит побороться с Бэллой за судьбу клуба, а, возможно, и за свое будущее. И, похоже, у девушки почти нет шансов победить опытного спарринг-партнера. К счастью, в клубе появляется тренер по боксу, который готов подготовить Асю. Но вспыльчивый характер и поведение раздолбая очень быстро ставят работу тренера под угрозу.