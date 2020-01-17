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«Единая Россия» раскритиковала работу ведомства Владимира Мединского

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17 января 2020
Руководитель фракции «Единая Россия» и вице-спикер Госдумы Сергей Неверов озвучил претензии депутатов к работе четырех министерств правительства Дмитрия Медведева, в числе которых оказалось и Министерство культуры РФ во главе с Владимиром Мединским, сообщает агентство «РИА Новости».

«Единая Россия» раскритиковала работу ведомства Владимира Мединского
фото: mkrf.ru

«Не всегда понятна политика Минкульта по выдаче прокатных удостоверений. Периодически решения, принимаемые ведомством, вызывают в обществе неоднозначную, а зачастую явно негативную реакцию», – отметил Неверов.

Кроме того, вопросы у депутатов вызывает «эффективность финансирования кинематографа» и недостаточное внимание к развитию Домов культуры в малых городах и сельской местности.

Претензии депутатов также коснулись министерства здравоохранения, труда и социальной защиты и министерства просвещения.

Правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку в среду после оглашения послания Президента РФ Федеральному собранию. Новым премьер-министром уже назначен бывший глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, состав нового кабинета министров пока не известен.
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