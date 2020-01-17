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Режиссера «Кролика Джоджо» и «Тора: Рагнарека» позвали в «Звездные войны»

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Новости кино >>
17 января 2020
Режиссеру фильмов «Реальные упыри», «Тор: Рагнарек» и недавнего «Кролика Джоджо», претендующего на «Оскар» за лучшую картину года, Тайке Вайтити предложили поставить фильм из вселенной «Звездных войн», сообщает The Hollywood reporter со ссылкой на источники.

Режиссера «Кролика Джоджо» и «Тора: Рагнарека» позвали в «Звездные войны»

Представители Disney и Lucasfilm комментариев на этот счет пока не дают, на каком этапе находятся переговоры источники издания не знают. Так же, как и то, над каким конкретно фильмом может поработать Вайтити. В разработке у Lucasfilm сразу несколько разных проектов вселенной, над которыми работают Райан Джонсон и Кевин Файги, а также новые фильмы собственно по «Звездным войнам», над которыми начали работать создатели «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Д.Б.Уайсс, но оставили проект из-за сделки со стриминг-сервисом Netflix.

Тайка Вайтити был постановщиком восьмого эпизода флагманского сериала сервиса Disney+ «Мандалорец», опять же из вселенной «Звездных войн», и получил одобрение фанатов франшизы. Однако сейчас в планах у режиссера немало проектов, в том числе новая часть «Тора», съемки которой еще даже не начались.
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персоны
Дэвид БениоффТайка ВайтитиРайан ДжонсонДи Би УайссКевин Файги
фильмы
Звёздные Войны: Скайуокер. ВосходЗвёздные Войны: Эпизод 8 - Последние джедаиИгра престоловКролик ДжоджоМандалорецРагнарёкРеальные упыри

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