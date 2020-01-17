Режиссера «Кролика Джоджо» и «Тора: Рагнарека» позвали в «Звездные войны»

Режиссеру фильмов «Реальные упыри
», «Тор: Рагнарек
» и недавнего «Кролика Джоджо
», претендующего на «Оскар» за лучшую картину года, Тайке Вайтити
предложили поставить фильм из вселенной «Звездных войн
», сообщает The Hollywood reporter
со ссылкой на источники.
Представители Disney и Lucasfilm комментариев на этот счет пока не дают, на каком этапе находятся переговоры источники издания не знают. Так же, как и то, над каким конкретно фильмом может поработать Вайтити. В разработке у Lucasfilm сразу несколько разных проектов вселенной, над которыми работают Райан Джонсон
и Кевин Файги
, а также новые фильмы собственно по «Звездным войнам», над которыми начали работать создатели «Игры престолов
» Дэвид Бениофф
и Д.Б.Уайсс
, но оставили проект из-за сделки со стриминг-сервисом Netflix.
Тайка Вайтити был постановщиком восьмого эпизода флагманского сериала сервиса Disney+ «Мандалорец
», опять же из вселенной «Звездных войн», и получил одобрение фанатов франшизы. Однако сейчас в планах у режиссера немало проектов, в том числе новая часть «Тора», съемки которой еще даже не начались.