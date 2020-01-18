Борису Невзорову исполнилось 70 лет

анонс

Сол Гудман попрощается со зрителем в 2021 году

Это будет их третий совместный фильм.

Кристиан Бейл вновь поработает с Дэвидом О. Расселлом

18 января

В Москве пройдёт Второй Международный зрительский фестиваль авторского кино

С 24 по 30 января бесплатно можно будет посмотреть лучшие фильмы 2019 года, премьеры и ретроспективу современной классики азиатского кино.