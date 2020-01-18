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Борису Невзорову исполнилось 70 лет

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Новости кино >>
18 января 2020
Сегодня, 18 января, исполнилось 70 лет популярному советскому и российскому актёру кино, театра и телевидения, заслуженному и народному артисту России Борису Невзорову.

Борису Невзорову исполнилось 70 лет
фото: moviecasting.ru

Борис Георгиевич родился 18 января 1950 года в станице Староминская Краснодарского края. С 1967-го по 1968-й — актёр Астраханского ТЮЗа. Учился с Московском театральном училище имени М.С. Щепкина, но ушёл по собственному желанию. В 1975-м окончил Школу-студию МХАТ. Работал в Новом драматическом театре, Театре имени Моссовета, Московском драматическом театре имени К.С. Станиславского и на Киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького. С 2005-го — актёр Малого театра. Играет в репертуарных спектаклях и антрепризах.

В кино дебютировал в качестве строителя Павла Андреева в приключенческой мелодраме Леонида Попова «Дорога», вышедшей в 1975-м. На данный момент на счету мастера более 120 ролей в кино и на телевидении. Он создал незабываемые образы в таких фильмах и сериалах, как «Главный конструктор», «Россия молодая», «Найти и обезвредить», «Приказ: перейти границу», «Без особого риска», «Русь изначальная», «У попа была собака...», «Каменская», «Простые истины», «Марш Турецкого», «Любовница», «Братья Карамазовы», «Судьбы загадочное завтра», «Метод Лавровой», «Моя большая семья», «Майор», «Дурак», «Захват», «Личное дело», «Манекенщица», «Чужое гнездо», «София», «Динозавр», «Завод» и «Всё могло быть иначе».

Обладатель нескольких престижных наград, включая призы Всесоюзного кинофестиваля, «Киношока» и «Созвездия», Государственную премию России имени братьев Васильевых, Серебряную медаль имени А.П. Довженко и театральную премию имени Иннокентия Смоктуновского. Является руководителем Межрегионального общественного фонда «Русская традиция», преподаёт в ГИТИСе.
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