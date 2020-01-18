С 24 по 30 января в Москве пройдёт Второй Международный зрительский фестиваль авторского кино. Организаторами смотра выступают «Искусство кино» и Москино. Вход бесплатный по регистрации, а фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами, сообщается на сайте журнала.
По словам главного редактора журнала «Искусство кино» Антона Долина, «фестиваль возвращается — и он вновь будет бесплатным. Партнёрство с Москино позволило нам совместить демократичность подхода — искусство должно принадлежать народу! — с бескомпромиссностью отбора лучших фильмов: премьерных, классических и самых ярких за прошедший год».
«Фестиваль — наш подарок зрителям, которые ценят качественное умное кино. В прошлом году он прошёл с большим успехом, у нас были полные залы на все показы и очень позитивные отзывы. В этом году ждём не меньшего ажиотажа, потому что программа получилась очень сильная», — говорит генеральный директор Москино Светлана Максимченко.