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В Москве пройдёт Второй Международный зрительский фестиваль авторского кино

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Новости кино >>
18 января 2020
С 24 по 30 января в Москве пройдёт Второй Международный зрительский фестиваль авторского кино. Организаторами смотра выступают «Искусство кино» и Москино. Вход бесплатный по регистрации, а фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами, сообщается на сайте журнала.

На смотре публике представят тематические программы «Лучшее за год», «Премьеры» и «Ретроспектива». В первую включены такие работы, как «Верность» Нигины Сайфуллаевой, «Варда глазами Аньес» Аньес Варда и Дидье Роже, «Хроники ртути» Бена Геза и Александры Кулак, «Боль и слава» Педро Альмодовара и «Годовщина революции» Дзиги Вертова. Среди премьер — «Маленькие женщины» Греты Гервиг, «Невидимая жизнь Эвридики» Карима Айнуза, «Эма: Танец страсти» Пабло Ларраина, «Белый, белый день» Хлинюра Палмасона и «Свистуны» Корнелиу Порумбою. В ретроспективу вошла современная классика азиатского кино: «Каков отец, таков и сын» Хирокадзу Корээды, «Оазис» Ли Чхан-дона, «Бродячие псы» Цая Минляна, «Любовь в Кхонкэне» Апитчатпона Вирасетакула и «Убийца» Хоу Сяосяня. Также в рамках фестиваля пройдёт премьерный показ первых двух эпизодов сериала Натальи Меркуловой и Алексея Чупова «Колл-центр» в кинотеатре «Москино Звезда».

В Москве пройдёт Второй Международный зрительский фестиваль авторского кино
фото: кадр из фильма «Свистуны»

По словам главного редактора журнала «Искусство кино» Антона Долина, «фестиваль возвращается — и он вновь будет бесплатным. Партнёрство с Москино позволило нам совместить демократичность подхода — искусство должно принадлежать народу! — с бескомпромиссностью отбора лучших фильмов: премьерных, классических и самых ярких за прошедший год».

«Фестиваль — наш подарок зрителям, которые ценят качественное умное кино. В прошлом году он прошёл с большим успехом, у нас были полные залы на все показы и очень позитивные отзывы. В этом году ждём не меньшего ажиотажа, потому что программа получилась очень сильная», — говорит генеральный директор Москино Светлана Максимченко.
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персоны
Педро АльмодоварАньес ВардаДзига ВертовАпичатпон ВирасетакулГрета ГервигХирокадзу КорээдаПабло ЛарраинНаталья МеркуловаХлинюр ПалмасонКорнелиу ПорумбоюНигина СайфуллаеваАлексей ЧуповЛи Чхан-дон
фильмы
Белый, белый деньБоль и славаБродячие псыВарда глазами АньесВерностьГодовщина революцииКаков отец, таков и сынКолл-центрЛюбовь в КхонкэнеМаленькие женщиныНевидимая жизнь ЭвридикиОазисСвистуныУбийцаХроники ртутиЭма: Танец страсти

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