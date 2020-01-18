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Кристиан Бейл вновь поработает с Дэвидом О. Расселлом

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18 января 2020
Кристиан Бейл в третий раз поработает с Дэвидом О. Расселлом. Актёр согласился на главную роль в его новой картине, сообщает Deadline.

Как уточняет Collider, съёмки фильма под рабочим названием «Амстердам» начнутся в апреле. Это будет рассказ о маловероятной дружбе врача и юриста.


Поговаривают, что на главную женскую роль приглашена Марго Робби, а компанию вышеназванным могут составить Анджелина Джоли и Джейми Фокс. Продюсером числится Мэттью Бадман.

Ранее Бейл играл у Расселла в «Бойце» и «Афере по-американски».
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