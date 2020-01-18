Кристиан Бейл вновь поработает с Дэвидом О. Расселлом

Кристиан Бейл
в третий раз поработает с Дэвидом О. Расселлом
. Актёр согласился на главную роль в его новой картине, сообщает Deadline
.
Как уточняет Collider
, съёмки фильма под рабочим названием «Амстердам
» начнутся в апреле. Это будет рассказ о маловероятной дружбе врача и юриста.
Поговаривают, что на главную женскую роль приглашена Марго Робби
, а компанию вышеназванным могут составить Анджелина Джоли
и Джейми Фокс
. Продюсером числится Мэттью Бадман
.
Ранее Бейл играл у Расселла в «Бойце
» и «Афере по-американски
».