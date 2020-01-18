Сол Гудман попрощается со зрителем в 2021 году

Сериал «Лучше звоните Солу
» завершится шестым сезоном, сообщает Deadline
.
Финал спин-оффа «Во все тяжкие
», чьё производство заказал на днях телеканал AMC, будет состоять из 13 эпизодов. Старт съёмок запланирован на текущий год, а покажут заключительные серии в 2021-м.
Пятый сезон сериала, состоящий из десяти эпизодов, стартует 23 февраля. В нём рассказывается о Джимми Макгилле, который превращается в небезызвестного адвоката Сола Гудмана. Зритель вновь встретится с полюбившимися персонажами Боба Оденкёрка
, Джанкарло Эспозито
, Джонатана Бэнкса
и других актёров.