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Сол Гудман попрощается со зрителем в 2021 году

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Новости кино >>
18 января 2020
Сериал «Лучше звоните Солу» завершится шестым сезоном, сообщает Deadline.

Сол Гудман попрощается со зрителем в 2021 году

Финал спин-оффа «Во все тяжкие», чьё производство заказал на днях телеканал AMC, будет состоять из 13 эпизодов. Старт съёмок запланирован на текущий год, а покажут заключительные серии в 2021-м.

Пятый сезон сериала, состоящий из десяти эпизодов, стартует 23 февраля. В нём рассказывается о Джимми Макгилле, который превращается в небезызвестного адвоката Сола Гудмана. Зритель вновь встретится с полюбившимися персонажами Боба Оденкёрка, Джанкарло Эспозито, Джонатана Бэнкса и других актёров.
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Сол Гудман попрощается со зрителем в 2021 году фотографии
Сол Гудман попрощается со зрителем в 2021 году фотографии
Сол Гудман попрощается со зрителем в 2021 году фотографии
Сол Гудман попрощается со зрителем в 2021 году фотографии
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