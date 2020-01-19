Юбилей Типпи Хедрен

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У режиссёра уже готов сценарий пяти эпизодов.

Квентин Тарантино снимет выдуманный вестерн «Закон Баунти» из «Однажды… в Голливуде»

Сол Гудман попрощается со зрителем в 2021 году

18 января

Кристиан Бейл вновь поработает с Дэвидом О. Расселлом

Это будет их третий совместный фильм.