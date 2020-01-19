Юбилей Типпи Хедрен

Натали Кэй Хедрен родилась 19 января 1930 года в городе Нью-Улм (штат Миннесота). Её дед по отцовской линии иммигрировал в США из Швеции, а предки матери были выходцами из Германии и Норвегии. Своё прозвище «Типпи» она получила ещё в детстве от отца, который посчитал имя Натали очень взрослым для ребёнка. Будучи ещё подростком принимала участие в показах моды в магазинах одежды. Её семья переехала в Калифорнию, когда Хедрен ещё обучалась в средней школе, а достигнув 18 лет переехала в Нью-Йорк, где началась её карьера модели.
В 1950-м дебютировала в кино небольшой ролью в музыкальной комедии «Маленькая девочка». В последующие годы не стала продолжать карьеру актрисы и в 1950—1960-е сделала успешную карьеру в модельном бизнесе. В 1963-м в одном из телевизионных шоу её заметил Альфред Хичкок и пригласил на роль Мелани Дэниелз в свой шедевр «Птицы». Эта роль принесла актрисе премию «Золотой глобус» в номинации «Лучшая начинающая актриса года», а Мелани Дэниелз была включена журналом Premiere в список 100 величайших персонажей всех времён. В дальнейшем Хедрен снялась у Хичкока в психологическом триллере «Марни», где её партнёром выступил Шон Коннери. Знаменитый режиссёр рассматривал кандидатуру Типпи Хедрен и в других своих фильмах, но она отказалась от дальнейшего сотрудничества с ним. Это привело к тому, что в последующие годы актриса почти прекратила сниматься из-за того, что Хичкок был зол на неё, а его положение в кинематографе тех лет было довольно высоким, и к его мнению прислушивались многие режиссёры. Впрочем, это не помешало сыграть ей у Чарли Чаплина в «Графине из Гонконга».