Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Юбилей Типпи Хедрен

19 января
2020 год
январь 2020
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости кино >>
19 января 2020
Сегодня, 19 января, исполнилось 90 лет звезде фильмов Альфреда Хичкока, матери Мелани Гриффит, бабушке Дакоты Джонсон, знаменитой американской актрисе, модели и продюсеру Типпи Хедрен.

Юбилей Типпи Хедрен
фото: npr.org

Натали Кэй Хедрен родилась 19 января 1930 года в городе Нью-Улм (штат Миннесота). Её дед по отцовской линии иммигрировал в США из Швеции, а предки матери были выходцами из Германии и Норвегии. Своё прозвище «Типпи» она получила ещё в детстве от отца, который посчитал имя Натали очень взрослым для ребёнка. Будучи ещё подростком принимала участие в показах моды в магазинах одежды. Её семья переехала в Калифорнию, когда Хедрен ещё обучалась в средней школе, а достигнув 18 лет переехала в Нью-Йорк, где началась её карьера модели.

В 1950-м дебютировала в кино небольшой ролью в музыкальной комедии «Маленькая девочка». В последующие годы не стала продолжать карьеру актрисы и в 1950—1960-е сделала успешную карьеру в модельном бизнесе. В 1963-м в одном из телевизионных шоу её заметил Альфред Хичкок и пригласил на роль Мелани Дэниелз в свой шедевр «Птицы». Эта роль принесла актрисе премию «Золотой глобус» в номинации «Лучшая начинающая актриса года», а Мелани Дэниелз была включена журналом Premiere в список 100 величайших персонажей всех времён. В дальнейшем Хедрен снялась у Хичкока в психологическом триллере «Марни», где её партнёром выступил Шон Коннери. Знаменитый режиссёр рассматривал кандидатуру Типпи Хедрен и в других своих фильмах, но она отказалась от дальнейшего сотрудничества с ним. Это привело к тому, что в последующие годы актриса почти прекратила сниматься из-за того, что Хичкок был зол на неё, а его положение в кинематографе тех лет было довольно высоким, и к его мнению прислушивались многие режиссёры. Впрочем, это не помешало сыграть ей у Чарли Чаплина в «Графине из Гонконга».

Юбилей Типпи Хедрен
фото: кадр из фильма «Птицы»

В 1970-е Хедрен почти не снималась, а с начала 1980-х стала часто появляться на телевидении, где у неё были роли в таких сериалах как «Отель», «Сказки тёмной стороны», «Она написала убийство», «Дерзкие и красивые», «4400» и многих других. Всего на её счету более 80 ролей в кино и на телевидении. В частности, её можно увидеть в фильмах «Рёв», «Жилец», «Гражданка Руфь», «Разрыв», «Я проснулся рано в день моей смерти», «Взломщики сердец», «Опять Вавилон» и «Машина Джейн Мэнсфилд». Она также подарила свой голос персонажам анимационных сериалов «Новые приключения Бэтмена» и «Бэтмен: Отважный и смелый».

Обладательница ещё восьми престижных наград, включая именную звезду на Аллее славы. Была замужем за продюсерами Питером Гриффитом и Ноэлем Маршаллом.
версия для печати
Ссылки по теме
36 династий актеров
Поиск по меткам
День рождения
персоны
Мелани ГриффитДакота ДжонсонШон КоннериТиппи ХедренАльфред ХичкокЧарли Чаплин
фильмы
Взломщики сердецГражданка РуфьГрафиня из ГонконгаДерзкие и красивыеЖилецМарниМашина Джейн МэнсфилдОна написала убийствоОпять ВавилонОтельПтицыРазрывРевСказки тёмной стороныЧетыре тысячи четырестаЯ проснулся рано в день моей смерти

фотографии >>
с дочерью
«Марни»
с дочерью
с Доном Джонсоном и Мелани Гриффит
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Виктор Григорюк
16 января ушёл из жизни актёр Виктор Григорюк.

День рождения >>

Виктор Васильев (III)
Александра Власова
Алексей Воробьёв
Евгений Ганелин
Гедиминас Гирдвайнис
Михаил Ножкин
Марина Петренко
Юрий Стосков
Алла Юганова
Данута Ковальская
Жарко Лаушевич
Логан Лерман
Отто Меллис
Гай Мэдисон
Джон Ричардсон
Типпи Хедрен
все родившиеся 19 января >>

Афиша кино >>

Олдбой
детектив, драма, триллер
Южная Корея, 2003
Барашек Шон: Фермагеддон
комедия, приключения, семейное кино
Великобритания, США, Франция, 2019
Марафон желаний
мелодрама
Россия, 2020
Плохие парни навсегда
боевик, комедия, криминальный фильм
США, 2020
Под водой
боевик, фильм ужасов
США, 2019
Расправь крылья
приключения, семейное кино, фильм о животных, экранизация
Франция, Норвегия, 2019
Так близко к горизонту
мелодрама, экранизация
Германия, 2019
Шахматист
биография, драма, комедия, экранизация
Индия, Франция, 2019
Сквозь снег
боевик, научная фантастика, триллер
Южная Корея,Чехия,Франция,США, 2013
(НЕ) Идеальный мужчина
комедия, фэнтези
Россия, 2020
Маяк
драма, фильм ужасов, фэнтези
Канада, США, 2019
Особенные
драма, комедия
Франция, Бельгия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен