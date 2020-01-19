Квентин Тарантино снимет выдуманный вестерн «Закон Баунти» из «Однажды… в Голливуде»

Квентин Тарантино
поставит многосерийный вестерн «Закон Баунти
», придуманный им для «Однажды… в Голливуде
». Об этом официально сообщает Deadline
.
Впервые об идее реализовать в действительности вымышленный сериал из своего нового шедевра Тарантино заговорил летом 2019-го. Спустя полгода режиссёр заявил, что у него уже готов сценарий пяти эпизодов, чьё режиссёрское кресло он займёт лично. Будет ли играть в этом телешоу Леонардо ДиКаприо
в качестве Джейка Кэхилла (т.е. персонажа в исполнении Рика Далтона), пока информации нет.
«Я очень хочу снять "Закон Баунти", но это займёт полтора года. Я люблю получасовые шоу "Разыскивается: живым или мёртвым", "Стрелок" и "Истории Уэллс-Фарго". В них за 22 минуты происходит невероятное количество историй. Я закончил сценарий пяти эпизодов и сам их сниму», —
рассказал в интервью изданию Тарантино.