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Квентин Тарантино снимет выдуманный вестерн «Закон Баунти» из «Однажды… в Голливуде»

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19 января 2020
Квентин Тарантино поставит многосерийный вестерн «Закон Баунти», придуманный им для «Однажды… в Голливуде». Об этом официально сообщает Deadline.

Квентин Тарантино снимет выдуманный вестерн «Закон Баунти» из «Однажды… в Голливуде»

Впервые об идее реализовать в действительности вымышленный сериал из своего нового шедевра Тарантино заговорил летом 2019-го. Спустя полгода режиссёр заявил, что у него уже готов сценарий пяти эпизодов, чьё режиссёрское кресло он займёт лично. Будет ли играть в этом телешоу Леонардо ДиКаприо в качестве Джейка Кэхилла (т.е. персонажа в исполнении Рика Далтона), пока информации нет.

«Я очень хочу снять "Закон Баунти", но это займёт полтора года. Я люблю получасовые шоу "Разыскивается: живым или мёртвым", "Стрелок" и "Истории Уэллс-Фарго". В них за 22 минуты происходит невероятное количество историй. Я закончил сценарий пяти эпизодов и сам их сниму», — рассказал в интервью изданию Тарантино.
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