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У «Сокровища нации» появится третья часть

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19 января 2020
Компания Disney заказала производство третьей части «Сокровища нации», главной звездой которого был Николас Кейдж.

У «Сокровища нации» появится третья часть

Согласно TheWrap, сценарий к картине переработает автор «Плохих парней навсегда» Крис Бремнер. Джерри Брукхаймер, как и на предыдущих фильмах серии, выступит в качестве продюсера. Неизвестно, вернётся ли в режиссёрское кресло Джон Тёртелтауб.

«Сокровище нации», вышедшее в 2004-м, собрало 347 млн долларов при бюджете в $100 млн. Сборы второй части, вышедшей спустя три года с подзаголовком «Книга тайн», составили более $450 млн.
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Джерри БрукхаймерНиколас КейджДжон Тертелтауб
фильмы
Сокровище нацииСокровище нации: Книга тайн

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У «Сокровища нации» появится третья часть фотографии
У «Сокровища нации» появится третья часть фотографии
У «Сокровища нации» появится третья часть фотографии
У «Сокровища нации» появится третья часть фотографии
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