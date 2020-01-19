У «Сокровища нации» появится третья часть

Компания Disney заказала производство третьей части «Сокровища нации
», главной звездой которого был Николас Кейдж
.
Согласно TheWrap
, сценарий к картине переработает автор «Плохих парней навсегда
» Крис Бремнер
. Джерри Брукхаймер
, как и на предыдущих фильмах серии, выступит в качестве продюсера. Неизвестно, вернётся ли в режиссёрское кресло Джон Тёртелтауб
.
«Сокровище нации», вышедшее в 2004-м, собрало 347 млн долларов при бюджете в $100 млн. Сборы второй части, вышедшей спустя три года с подзаголовком «Книга тайн», составили более $450 млн.