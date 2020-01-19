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Дженнифер Карпентер станет Соней Блейд в анимационной адаптации Mortal Kombat

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Новости кино >>
19 января 2020
Студия Warner Bros. помимо грядущей игровой экранизации, чей релиз намечен на начало 2021-го, порадует поклонников файтинга Mortal Kombat мультфильмом «Смертельная битва: Месть Скорпиона», который выйдет на экраны в первой половине текущего года. Этой радостной новостью поделился The Hollywood Reporter.

Джонни Кейджа озвучит Джоэл Макхэйл, а Соне Блейд подарит интонации Дебры Морган из «Декстера» Дженнифер Карпентер.


Остальные персонажи заговорят голосами Кевина Майкла Ричардсона (Горо), Робина Аткина Даунза (Кано), Патрика Сэйтца (Скорпион), Дарина Де Пола (Куан Чи), Айка Амади (Джакс), Грей Гриффин (Китана), Дэвида Б. Митчелла (Рейден), Стива Блума (Саб-Зиро) и других актёров.

За постановку отвечает Итан СполдингБэтмен: Нападение на Аркхэм»), сценарий написал Джереми АдамсСверхъестественное»), а продюсером выступает Рик МоралесБэтмен: Возвращение рыцарей в масках»).
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