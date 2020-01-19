Дженнифер Карпентер станет Соней Блейд в анимационной адаптации Mortal Kombat

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Константин Крюков: «Жду, когда меня завербуют»

«Уж прости меня, сынок, что заставляю»: Мария Кожевникова рассказала о старшем сыне

Актриса опубликовала очередные 10 фактов о себе

«Отсутствие контроля меня пугает»: Кристина Асмус о суеверии, брезгливости и страхах

Страх и ненависть в довоенной Германии.

Ксения Пунтус рассказала о падении из окна квартиры внука Никиты Михалкова

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Через вселенные: Самые ожидаемые мультфильмы 2020 года

«Скуби-ду», «Барашек Шон», новый блокбастер от Pixar и другие анимационные работы в наших кинотеатрах в первой половине года