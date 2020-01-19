Дженнифер Карпентер станет Соней Блейд в анимационной адаптации Mortal Kombat

Студия Warner Bros. помимо грядущей игровой экранизации, чей релиз намечен на начало 2021-го, порадует поклонников файтинга Mortal Kombat
мультфильмом «Смертельная битва: Месть Скорпиона
», который выйдет на экраны в первой половине текущего года. Этой радостной новостью поделился The Hollywood Reporter
.
Джонни Кейджа озвучит Джоэл Макхэйл
, а Соне Блейд подарит интонации Дебры Морган из «Декстера
» Дженнифер Карпентер
.
Остальные персонажи заговорят голосами Кевина Майкла Ричардсона
(Горо), Робина Аткина Даунза
(Кано), Патрика Сэйтца
(Скорпион), Дарина Де Пола
(Куан Чи), Айка Амади
(Джакс), Грей Гриффи
н (Китана), Дэвида Б. Митчелла
(Рейден), Стива Блума
(Саб-Зиро) и других актёров.
За постановку отвечает Итан Сполдинг
(«Бэтмен: Нападение на Аркхэм
»), сценарий написал Джереми Адамс
(«Сверхъестественное
»), а продюсером выступает Рик Моралес
(«Бэтмен: Возвращение рыцарей в масках
»).