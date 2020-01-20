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«Паразиты» стали первым зарубежным фильмом, удостоенным премии Гильдии киноактеров США

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Новости кино >>
20 января 2020
Подведены итоги 26-й премии Гильдии киноактеров США (Screen Actors Guild Awards).

«Паразиты» стали первым зарубежным фильмом, удостоенным премии Гильдии киноактеров США
фото: kino-teatr.ru

Награды SAG Awards за лучший актерский состав удостоился фильм «Паразиты» режиссера Пон Чжун Хо.Зарубежная картина впервые получила американскую кинопремиию SAG за всю ее историю. Среди претендентов на победу в этой номинации был фильм «Скандал», а также оскаровские конкуренты – «Кролик Джоджо», «Ирландец», «Однажды… в Голливуде».

Южнокорейский триллер собрал в прокате по всему миру более 140 миллионов долларов. Ранее «Паразиты» получили «Золотой глобус» как лучший фильм на иностранном языке. Однако именно по результатам SAG Awards часто предсказывают имена победителей «Оскара», где картина представлена сразу в шести номинациях: лучший фильм, оригинальный сценарий, монтаж, лучшая режиссёрская работа, работа художника и лучший фильм на иностранном языке. Церемония вручения награды киноакадемии США состоится 9-го февраля.
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