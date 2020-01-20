Исполнилось 100 лет со дня рождения Федерико Феллини

Весь мир сегодня отмечает 100-летие со дня рождения великого итальянского режиссера Федерико Феллини
.
Феллини родился в Римини в 1920 году, в семье коммивояжера. После обучения в монастырском колледже в Фао, Феллини в 1937 уехал во Флоренцию, где в течение нескольких месяцев осваивал профессию репортёра.
В 1938 году Федерико приехал в Рим. Друзья звали его «Ганди» за неимоверную худобу. Он рисовал для нескольких газет и журналов, писал куплеты для варьете, сочинял рекламные тексты и сценарии для небольших радиопостановок. Жил он недалеко от вокзала, в меблированных комнатах. соседствуя с торговцами-китайцами, ворами и проститутками. Также работал страховым агентом, наборщиком в типографии. Некоторое время учился на юридическом факультете Римского университета. С 1939 по 1942 годы вышло около семисот его публикаций в популярном юмористическом листке «Марк Аврелий», известном своей антифашистской направленностью. Здесь-то Феллини и создал себе имя, благодаря которому позднее получал заказы на сценарии.
С 1940 года работал в кино, сначала как сочинитель комических трюков (гэгов) для фильмов с участием итальянского комика Макарио, затем как полноправный соавтор сценариев.
Во время войны Феллини уклонялся от службы в муссолиниевской армии. Для этого ему приходилось подкупать врачей и симулировать болезни.
В 1943 году на одном римском радио звучали забавные передачи о жизни влюблённых – Чико и Полины, написанные Федерико Феллини. Вскоре ему предложили показать эти истории на экране, и Феллини взял на себя постановку. Одной из исполнительниц была очаровательная Джульетта Мазина
. Она и стала единственной женой Федерико Феллини. Он называл её своим главным источником вдохновения.
Когда в Рим вошли войска союзников, Феллини нашел новый заработок: набрасывал юмористические моментальные портреты победителей. Однажды в лавочку, где Федерико и его приятель изготовляли сувениры для солдат, зашёл Роберто Росселлини
. Он собирался снять короткометражку о доне Морозини – римском священнике, расстрелянном немцами. Феллини предложил расширить тему и вместе с Серджо Амидеи
и Росселлини написал сценарий «Рим – открытый город
». Фильм, вышедший в 1945 году, положил начало неореализму. Успех был грандиозный, Феллини сразу стал известным сценаристом и участвовал уже непосредственно в постановке картин в качестве ассистента режиссёра. Поработав соавтором сценария и ассистентом режиссёра ещё на нескольких фильмах Росселлини и других неореалистов (Альберто Латтуады
и Пьетро Джерми
) и сняв вместе с Латтуадой фильм «Огни варьете
» (1950), Феллини приступает к самостоятельной режиссерской деятельности.
Первые фильмы Федерико Феллини «Белый шейх
» (1952) и «Маменькины сынки
» (1953) отчасти следуют неореалистической традиции, но уже в них проявляются несвойственные неореализму качества, которые в дальнейшем станут в творчестве режиссёра характерными: перенос внимания с социально-типологических качеств персонажа на индивидуальные черты его личности (как правило, карикатурно заостренные); замена социальной критики существующих порядков и мечтаний о лучшей жизни приятием этого мира как целого, наконец, сосредоточенность на отдельных ярких жизненных деталях в ущерб линейному повествованию.
Третий фильм режиссёра «Дорога
» принёс ему и исполнительнице главной роли Джульетте Мазине мировую известность и приз «Оскар» (Феллини – единственный режиссёр, четырежды удостоенный «Оскара» за лучший иноязычный фильм, не считая «Оскара» за творчество в целом), но в Италии он подвергся достаточно резкой критике за окончательный разрыв с канонами неореализма.
В следующих двух фильмах – «Мошенничестве
» и «Ночах Кабирии
» –повествовательная основа разрабатывается подробно и последовательно, а социальные и материальные проблемы выходят на один из первых планов.
Не менее известен, чем финальная улыбка Кабирии, первый кадр следующей картины Феллини «Сладкая жизнь
» (1960), обогатившей общемировой сленг выражениями «папарацци» и собственно «дольче вита» («сладкая жизнь»). Фильм начинается с появления вертолета, к которому подвешена статуя Христа. В этом парадоксальном сочетании в значительной мере раскрывается одна из основных идей картины – несоответствие традиционных представлений и символов современным реалиям, которые используют их для своих собственных целей, значительно отличающихся от первоначальных. Феллини впервые раскрыл одну из важнейших проблем наших дней, на полтора десятилетия опередив её осмысление в философской литературе.
Продолжение изобразительно-монтажных экспериментов в фильме «8 ½
» (1963, главный приз на Московском кинофестивале) привело Феллини к его крупнейшему открытию в киноязыке, ставшему последней на сегодняшний день революцией в кинематографе — к открытию возможности непосредственного монтажа «реальных» событий и элементов внутреннего мира человека (воспоминаний, сновидений, желаний).
Эта техника, получившая в киноведении название «поток сознания», была предсказана Сергеем Эйзенштейном
в начале 1930 и частично разработана Ингмаром Бергманом
в фильме «Земляничная поляна
» (Smultronstallet, 1957). Разнообразие возможностей применения техники потока сознания в кино продемонстрировало, что киноязык по своей широте и гибкости не уступает языку словесному: до тех пор такими способностями в показе внутреннего мира человека обладала только литература.
По мнению историка кино Джеральда Маста
, основной тематической оппозицией фильмов Феллини, начиная по крайней мере со «Сладкой жизни», является противопоставление чувственного и духовного. Наиболее чётко это видно в фильме «Джульетта и духи
» (1965), героиня которого тщетно пытается свести воедино свои подсознательные устремления, призраки своего детства и католического воспитания и нормы буржуазного общества — как мораль, так и способы её нарушения.
Начиная с этой картины, Феллини все фильмы снимает в цвете. В отличие от большинства других крупнейших режиссёров, он не пользуется какой-либо определенной цветовой гаммой, и, работая со всем разнообразием существующих цветов и фактур, создаёт яркий полуфантастический мир, связанный не столько с окружающей нас действительностью, сколько с детским и мифологическим сознанием. В этом аспекте Феллини является уникальным режиссёром.
Полудокументальные «Клоуны
» (1970) открывают серию картин, главным образом посвященных осмыслению детских и юношеских воспоминаний – то есть воссозданию мира детства. В двух других фильмах такого рода – «Риме
» (1972) и «Амаркорде
» (1973) – в силу того, что детство и молодость поколения режиссёра пришлись на эпоху зарождения и развития итальянского фашизма, также осмысливаются исторические процессы и их влияние на общество и личность.
Несмотря на резко отрицательное отношение к телевидению и рекламе, прямо выраженное в фильме «Джинджер и Фред
», Феллини снял также несколько рекламных роликов: для «Биттер Кампари» (1984), «Ригатони Барилла» (1986) и Банка ди Рома (три ролика, 1992).
В своей последней картине «Голос Луны
» (1990) по повести Кевацонни режиссёр представил мир с точки зрения безобидного помешанного, только что вышедшего из психбольницы.
В марте 1993 года режиссёр получил почётного «Оскара» за вклад в киноискусство. А 30 октября Федерико и Джульетта собирались отпраздновать в кругу друзей золотую свадьбу. Однако 15 октября Феллини госпитализировали с инсультом. 31 октября, через 50 лет и один день после свадьбы с Джульеттой, в возрасте 73 лет, его не стало.
Когда Италия хоронила гениального режиссёра, движение в Риме было остановлено. Многотысячная толпа провожала траурный кортеж аплодисментами по дорогам Италии – от Рима до фамильного склепа семьи Феллини в маленьком приморском городке Римини. Там маэстро родился, там и был похоронен. Аэропорт в Римини назван в его честь.