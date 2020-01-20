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Дженнифер Энистон, Хоакин Феникс и Брэд Питт стали лучшими на SAG Awards

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20 января 2020
Стали известны имена победителей 26-й церемонии вручения наград премии Гильдии киноактеров США (Screen Actors Guild Awards). Лучшим актером был признан Хоакин Феникс за «Джокера». В трогательной речи он отметил профессионализм коллег-номинантов, а также вспомнил великолепную роль Хита Леджера в «Темном рыцаре», назвав его своим любимым актером.


Брэд Питт был награжден за лучшую роль второго плана в фильме «Однажды… в Голливуде» (Клифф Бут). «Придется добавить эту информацию в мой профиль в Тиндере», – пошутил актер. Однако не только звездным красавцам удалось повторить успех «Золотого глобуса», получив заветные призы в тех же номинациях. Статуэтку за лучшую женскую роль вручили Рене Зельвегер («Джуди»), а в категории «лучшая женская роль второго плана» была отмечена Лора Дерн за актерскую работу в драме «Брачная история».


Впервые за историю премии приз за лучший актерский состав получил зарубежный фильм. Им стала работа южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо «Паразиты». Исполнитель главной роли в фильме «Ирландец» Роберт Де Ниро удостоился награды за вклад в профессию.

В отличие от «Оскара» Гильдия киноактеров США награждает и ТВ проекты. В телевизионной категории главная награда за роли в драматических сериалах досталась Дженнифер Энистон («Утреннее шоу») и Питеру Динклэйджу («Игра Престолов»). Лучшей драмой был назван сериал «Корона», а комедией – «Удивительная миссис Мейзел», повторив прошлогодний успех (номинация «лучший актерский ансамбль в комедийном сериале» в 2019 году). Лучшими актером и актрисой в телевизионном сериале названы исполнители ролей в биографическом мини-сериале «Фосс/Вердон» Сэм Рокуэлл и Мишель Уильямс. За роли в комедийных сериалах награды получили Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь») и Тони Шэлуб («Удивительная миссис Мейзел»).
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