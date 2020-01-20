Дженнифер Энистон, Хоакин Феникс и Брэд Питт стали лучшими на SAG Awards

Стали известны имена победителей 26-й церемонии вручения наград премии Гильдии киноактеров США
(Screen Actors Guild Awards). Лучшим актером был признан Хоакин Феникс
за «Джокера»
. В трогательной речи он отметил профессионализм коллег-номинантов, а также вспомнил великолепную роль Хита Леджера
в «Темном рыцаре»
, назвав его своим любимым актером.
Брэд Питт
был награжден за лучшую роль второго плана в фильме «Однажды… в Голливуде»
(Клифф Бут). «Придется добавить эту информацию в мой профиль в Тиндере
», – пошутил актер. Однако не только звездным красавцам удалось повторить успех «Золотого глобуса»
, получив заветные призы в тех же номинациях. Статуэтку за лучшую женскую роль вручили Рене Зельвегер
(«Джуди»
), а в категории «лучшая женская роль второго плана» была отмечена Лора Дерн
за актерскую работу в драме «Брачная история»
.
Впервые за историю премии приз за лучший актерский состав
получил зарубежный фильм. Им стала работа южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо «Паразиты»
. Исполнитель главной роли в фильме «Ирландец» Роберт Де Ниро
удостоился награды за вклад в профессию.
В отличие от «Оскара»
Гильдия киноактеров США награждает и ТВ проекты. В телевизионной категории главная награда за роли в драматических сериалах досталась Дженнифер Энистон
(«Утреннее шоу»
) и Питеру Динклэйджу
(«Игра Престолов»
). Лучшей драмой был назван сериал «Корона»
, а комедией – «Удивительная миссис Мейзел»
, повторив прошлогодний успех (номинация «лучший актерский ансамбль в комедийном сериале» в 2019 году). Лучшими актером и актрисой в телевизионном сериале названы исполнители ролей в биографическом мини-сериале «Фосс/Вердон» Сэм Рокуэлл
и Мишель Уильямс
. За роли в комедийных сериалах награды получили Фиби Уоллер-Бридж
(«Дрянь»
) и Тони Шэлуб
(«Удивительная миссис Мейзел»).