Хабенский станет начальником-сатаной Бурковского в милиции послевоенных лет

Действие драмы разворачивается в 1946-м году. По сюжету лейтенант Денис Журавлёв (Андрей Бурковский) возвращается к мирной жизни и устраивается на службу в милицию. Его начальник – майор Шумейко (Константин Хабенский) по прозвищу «Сатана» – человек с тяжёлым характером, но решения поставленных задач добивается любой ценой. Журавлёв появляется в команде как раз вовремя: в городе орудует банда преступника по прозвищу Клещ, и чтобы поймать его, нужен неординарный план, который Журавлёв берётся реализовать. Однако скоро становится очевидно, что война, идущая в мирное время, когда непонятно кто друг, а кто враг, ещё запутаннее, чем война, с которой он только что вернулся.
«Это большой проект, и мы все активно готовились к съёмкам – репетировали, встречались с режиссёром и другими артистами, обговаривали детали. Я смотрел фильмы про послевоенные времена, чтобы освежить в памяти ту эпоху. Меня привлекла сама роль, история и время, в котором происходят события. Послевоенная тема очень интересна и глобальна. Мне вообще интересны исторические проекты, особенно, когда крутой сценарий, а здесь он крутой», – отметил Андрей Бурковский.
Съёмки картины пройдут в Москве, Московской области и Твери. Телепремьера сериала «За час до рассвета» состоится в эфире телеканала НТВ. Онлайн-пользователи увидят премьеру эксклюзивно на more.tv и в онлайн-кинотеатре Wink от «Ростелекома».