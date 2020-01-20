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Хабенский станет начальником-сатаной Бурковского в милиции послевоенных лет

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Новости кино >>
20 января 2020
Стартовали съемки сериала «За час до рассвета» с Константином Хабенским, сообщает пресс-служба телеканала НТВ. Режиссером картины стал Игорь Зайцев, работавший над фильмом «Каникулы строго режима» и сериалами «Великая», «Тобол».

Хабенский станет начальником-сатаной Бурковского в милиции послевоенных лет
фото: пресс-служба телеканала НТВ

Действие драмы разворачивается в 1946-м году. По сюжету лейтенант Денис Журавлёв (Андрей Бурковский) возвращается к мирной жизни и устраивается на службу в милицию. Его начальник – майор Шумейко (Константин Хабенский) по прозвищу «Сатана» – человек с тяжёлым характером, но решения поставленных задач добивается любой ценой. Журавлёв появляется в команде как раз вовремя: в городе орудует банда преступника по прозвищу Клещ, и чтобы поймать его, нужен неординарный план, который Журавлёв берётся реализовать. Однако скоро становится очевидно, что война, идущая в мирное время, когда непонятно кто друг, а кто враг, ещё запутаннее, чем война, с которой он только что вернулся.

В актерский состав вошли Андрей Бурковский, Артур Смольянинов, Артур Ваха, Максим Белбородов, Алёна Михайлова и Агния Дитковските.

«Это большой проект, и мы все активно готовились к съёмкам – репетировали, встречались с режиссёром и другими артистами, обговаривали детали. Я смотрел фильмы про послевоенные времена, чтобы освежить в памяти ту эпоху. Меня привлекла сама роль, история и время, в котором происходят события. Послевоенная тема очень интересна и глобальна. Мне вообще интересны исторические проекты, особенно, когда крутой сценарий, а здесь он крутой», – отметил Андрей Бурковский.

Хабенский станет начальником-сатаной Бурковского в милиции послевоенных лет
фото: пресс-служба телеканала НТВ

Всего планируется 16 серий. Генеральными продюсерами картины выступили Фёдор Бондарчук («Вторжение», «Дылды»), Тимур Вайнштейн («Мост»), Алексей Земский («Медное солнце»), Вячеслав Муругов («Лондонград», «Ивановы-Ивановы»), а также Вадим Островский, Дмитрий Табарчук и Георгий Шабанов.

Съёмки картины пройдут в Москве, Московской области и Твери. Телепремьера сериала «За час до рассвета» состоится в эфире телеканала НТВ. Онлайн-пользователи увидят премьеру эксклюзивно на more.tv и в онлайн-кинотеатре Wink от «Ростелекома».
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Максим БелбородовФёдор БондарчукАндрей БурковскийАртур ВахаАгния ДитковскитеИгорь ЗайцевАлёна МихайловаВячеслав МуруговАртур СмольяниновКонстантин Хабенский
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