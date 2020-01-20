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На Content Summit Russia расскажут о трендах киноиндустрии

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Новости кино >>
20 января 2020
C 28 по 30 января в Москве в рамках 22-й международной выставки CSTB.Telecom&Media’2020 пройдет Content Summit Russia – ежегодное профессиональное событие киноиндустрии, которое позволит специалистам обсудить вектор развития отрасли, а киностудиям продемонстрировать свой потенциал главным игрокам рынка.

Именно здесь расскажут о производстве крупнейших кино- и телепроектов, завоевавших популярность не только в России, но и за рубежом. На мероприятии затронут один из самых актуальных вопросов для киносреды – сотрудничество между телеканалами и топовыми студиями в производстве востребованного и интересного зрителю контента, способного занять лидирующую позицию в прокате.

На Content Summit Russia расскажут о трендах киноиндустрии
фото: пресс-служба Content Summit Russia

29 января, во второй день Форума, состоится сессия «Российский киноконтент – производство и дистрибуция». Модератор Сусанна Альперина (редактор гуманитарного блока «Российской газеты» — «Неделя») вместе с участниками будет выяснять, какие изменения в процессе производства аудиовизуального контента произошли за последние пару лет, как производить востребованный продукт для разных стран, на чем можно сэкономить и заработать при съемке кино, где искать партнера по дистрибуции и на что опираться при его выборе, каковы особенности потребления киноконтента в онлайн среде.

Среди спикеров форума: Александр Акопов (соучредитель и продюсер компании CosmosStudio), Федор Бондарчук (основатель и соучредитель кинокомпании ArtPictures Studio, председатель совета директоров Киностудии «Ленфильм», продюсер, режиссер, актер), Влад Ряшин (основатель и генеральный продюсер кинокомпании Star Media), Рафаэл Минасбекян (генеральный директор Группы компаний ГПМ КИТ), Иван Голомовзюк (генеральный директор компании 1-2-3Production, заместитель гендиректора телеканала «ТВ-3» по производству), Софья Квашилава (генеральный продюсер OKKO Entertainment, директор по контенту Rambler Group) и Александр Котт (режиссер, сценарист, продюсер).

Не менее интересный круг вопросов и не менее значимый пул спикеров ожидает посетителей Content Summit Russia на следующей сессии, посвященной «Закупке и адаптации зарубежного контента». Участникам мероприятия предстоит узнать все о работе на международных телевизионных рынках, об особенностях и факторах создания успешной адаптации для российского рынка с учетом менталитета жителей нашей страны, о том, какие российские проекты адаптируют за рубежом, какие существуют проблемы в отрасли производства адаптаций телесериалов и телешоу, какие правовые аспекты учитываются при работе с зарубежными телеформатами и когда проект начинает жить собственной жизнью в другой стране.

В числе заявленных спикеров: Влад Ряшин (основатель и генеральный продюсер кинокомпании Star Media), Юлия Иванова (генеральный директор кинокомпании «Марс Медиа Энтертейнмент»), Владимир Утин (генеральный директор продюсерского центра «Леан-М», подразделение Sony Pictures Television в России), Иван Самохвалов (генеральный директор продюсерской компании «Среда»), Марина Белова (заместитель генерального директора, директор Дирекции программ и маркетинга «Пятого канала»), Тимур Вайнштейн (генеральный продюсер телеканала НТВ). Модератором также выступит Сусанна Альперина.

В другие дни Content Summit Russia пройдут сессии «ТВ и видеоконтент», «Маркетинговые кейсы по продвижению контента», «Российский рынок OTT и видеосервисов», мастер-класс «Школа Первого канала» и дискуссионная панель «Авторские права и борьба с пиратством».
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Организаторы Content Summit Russia объявили темы и спикеров форума
В Москве в третий раз пройдёт форум Content Summit Russia
персоны
Александр АкоповМарина БеловаФёдор БондарчукТимур ВайнштейнИван ГоломовзюкАлександр КоттРафаел МинасбекянВладислав РяшинИван СамохваловВладимир Утин

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