Дэвид Линч допрашивает обезьянку в своем новом фильме

Дэвида Линч
выпустил короткометражную картину «Что сделал Джек?»
(What did Jack do?), где исполнил главную роль. Фильм вышел на Netflix к 74-летию американского режиссера.
По сюжету герой Линча задает странные вопросы говорящей обезьянке, обвиняемой в убийстве. Финал сюрреалистической драмы неоднозначен. В черно-белой 17-ти минутной короткометражке животное максимально очеловечено. Однако пока неизвестно, кто именно озвучил обезьянку. NME
предполагает, что это был американский актер Джек Крус (Jack Cruz).
«Этот необычная картина для интеллектуального зрителя»
, – сказано в описании фильма.
По словам писателя Кевина Джагернаута
(Kevin Jagernauth), премьера «Что сделал Джек?» состоялась в Париже еще в 2017 году. Однако фильм не был показан широкой аудитории. Сейчас он доступен на Netflix
с русскими субтитрами.