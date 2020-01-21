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Дэвид Линч допрашивает обезьянку в своем новом фильме

21 января
2020 год

Новости кино >>
21 января 2020
Дэвида Линч выпустил короткометражную картину «Что сделал Джек?» (What did Jack do?), где исполнил главную роль. Фильм вышел на Netflix к 74-летию американского режиссера.

кадр из фильма «Что сделал Джек?»
фото: Netflix

По сюжету герой Линча задает странные вопросы говорящей обезьянке, обвиняемой в убийстве. Финал сюрреалистической драмы неоднозначен. В черно-белой 17-ти минутной короткометражке животное максимально очеловечено. Однако пока неизвестно, кто именно озвучил обезьянку. NME предполагает, что это был американский актер Джек Крус (Jack Cruz).

«Этот необычная картина для интеллектуального зрителя», – сказано в описании фильма.

По словам писателя Кевина Джагернаута (Kevin Jagernauth), премьера «Что сделал Джек?» состоялась в Париже еще в 2017 году. Однако фильм не был показан широкой аудитории. Сейчас он доступен на Netflix с русскими субтитрами.
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